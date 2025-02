⁠Quand’è Pasqua 2025? Perché la data cambia sempre?

La Pasqua è una delle festività più importanti dell'anno e, ogni volta, in molti si chiedono quando viene Pasqua e quali saranno le date delle vacanze legate a questa celebrazione. Nel 2025, la Santa Pasqua cadrà domenica 20 aprile, con il lunedì dell’Angelo, o Pasquetta, il giorno successivo, il 21 aprile.

Pasqua 2025 e le festività pasquali

Le festività pasquali variano ogni anno perché la data della Pasqua segue il calendario lunare. La Chiesa cristiana stabilisce questa solennità in base alla prima domenica dopo la prima luna piena successiva all’equinozio di primavera, che cade sempre intorno al 21 marzo. Questo significa che la Pasqua può essere celebrata tra il 22 marzo e il 25 aprile, con una variabilità che può rendere ogni anno diverso dall'altro.

Molte persone si informano con largo anticipo su quando sono le vacanze di Pasqua, specialmente per organizzare viaggi o pianificare momenti di relax in famiglia. In Italia, il periodo di chiusura delle scuole per la Pasqua varia a seconda delle regioni, ma generalmente comprende i giorni dal Giovedì Santo fino al martedì dopo Pasquetta.

Oltre all’importanza religiosa della ricorrenza, la Pasqua rappresenta anche un momento di tradizione e convivialità. Uova di cioccolato, colombe e pranzi in famiglia caratterizzano questa festività, senza dimenticare il classico picnic di Pasquetta, quando le persone approfittano del giorno festivo per trascorrere del tempo all’aria aperta.

Sapere che giorno è la Santa Pasqua aiuta a pianificare al meglio il periodo festivo, sia per chi desidera partecipare ai riti religiosi, sia per chi vuole concedersi una pausa primaverile. Con la Pasqua 2025 fissata al 20 aprile, c’è tutto il tempo per organizzarsi e godersi questa festività nel miglior modo possibile.