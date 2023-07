Quali sono i frutti con meno zuccheri?

L'estate è la stagione ideale per gustare tanta frutta fresca, un po' per combattere le temperature torride e un po' perché la stagione ci offre una grandissima varietà di frutti dolci e succosi. Le regole per sopravvivere alle alte temperature sono: bere molta acqua, non esporsi al sole nelle ore calde e mangiare molta frutta. Attenzione però perché non tutti i frutti possono essere mangiati in quantità industriale, e un consumo sconsiderato di frutta troppo zuccherina potrebbe rivelarsi poco indicata nella dieta delle persone obese, diabetiche o con metabolismo lento.

Frutta con pochi zuccheri, quale scegliere?

Per reintegrare i liquidi persi durante la giornata, oltre a idratarsi costantemente con l'acqua, potremmo prevedere un buon consumo di anguria e melone. Quest'ultimo, sia nella varietà gialla che arancione, è - insieme al cocomero - ricco di acqua e fibre, elementi preziosi per il buon funzionamento dell'intestino, ma povero di zuccheri. Mangiare 100 grammi di anguria ci fa immagazzinare appena 6 grammi di zuccheri, mentre la quantità sale leggermente - attestandosi a 8 grammi - se scegliamo il melone.

Anche la pesca è un frutto molto gustoso, ricco di vitamine e sali minerali che sono alleati preziosi in un periodo in cui si suda molto. Anche in questo caso l'apporto di zuccheri è minimo: appena 7,5 grammi per un etto di frutto. I vantaggi che derivano dal consumo di pesche in estate sono molti, poiché si tratta di un frutto ricco di fibre, utili per l'intestino, dalle proprietà depurative e alleato nel combattere la ritenzione idrica.

Un frutto che può essere consumato in grandi quantità è la fragola. Contrariamente a quanto potrebbe sembrare infatti, questi piccoli golosi frutti rossi hanno un ridotto apporto di zuccheri - meno di 5 grammi per ogni etto di prodotto.

Spremute di agrumi alleate del benessere

Un ottimo sistema per fare il pieno di vitamine senza troppi zuccheri è anche quello di gustarsi una buona spremuta di agrumi.

Un etto di arance contiene solo 8 grammi di zuccheri, mentre il pompelmo ne contiene 7 e il limone appena 2,5. Le spremute sono quindi un ottimo sistema per assumere liquidi, fare il pieno di vitamina C ed evitare di assumere troppi zuccheri.