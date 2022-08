Quali sono i cieli più belli d'Italia? La classifica Astronomitaly identifica le migliori location per osservare il cielo stellato

Foto astronomitaly.com

Agosto è il mese perfetto per alzare gli occhi al cielo e godersi le meraviglie degli astri. Eppure non tutti i cieli sono uguali e non tutti permettono di osservare le stelle allo stesso modo: qual è dunque la classifica dei migliori luoghi in Italia per osservare il cielo stellato?

I luoghi migliori per osservare il cielo stellato in Italia

Che siamo tutti sotto lo stesso cielo non c'è dubbio, ma siamo sicuri che di cielo ne esista soltanto uno? Di fatto, in base al luogo in cui ci si trova, il firmamento si mostra in maniera differente e offre a ognuno di noi uno spettacolo diverso. Questa variazione è dettata da vari fattori che interessano certamente la conformazione geografica di un luogo, ma anche e soprattutto l'intervento umano che ne facilita o ne complica la vivibilità e la visibilità.

Pensate ad esempio all'inquinamento luminoso delle grandi metropoli e provate a immaginare a quanto renda impossibile l'osservazione notturna del cielo stellato. Ecco, questi sono alcuni dei fattori che Astronomitaly ha preso in considerazione per stilare la classifica dei cieli più belli d'Italia. Entrare in questa speciale classifica è una certificazione molto importante in quanto valuta sia la bellezza naturale di un luogo (privo di inquinamento luminoso) sia i punti di ristoro per i visitatori che vogliono avere dei comfort a portata di mano.

Quali sono dunque i luoghi più belli per ammirare al meglio la volta celeste e dove si trovano? Vediamo insieme la lista (in ordine da Nord a Sud e non in base alla qualità) delle location più adatte per osservare i fenomeni astronomici. Partiamo dalla Valle d'Aosta, con il Rifugio Mont Fallère Saint-Pierre, in località Les Crottes. In Trentino, vicino Trento, troviamo la bellissima Malga del Doss - situata nel Borgo di Ossana - e altri due siti spettacolari: il Rifugio Albasini di Dimaro Folgarida e le Marocche di Dro. Anche l'industrializzata Lombardia sa offrirci una location invidiabile, perfetta per osservare un cielo pulito: si trova in provincia di Brescia, nel comune di Darfo Boario Terme. Ovviamente in questa classifica non poteva mancare il Veneto con la sua perla delle Dolomiti, Cortina D'Ampezzo, e il suo Rifugio Averau. Andiamo poi nel Friuli, dove in provincia di Udine troviamo il Meublè Pa’ Krhaizar e Forca Frumeibn, sull'Altopiano di Sauris.

Facciamo un balzo dall'altra parte della cartina e andiamo a Ovest, con la Toscana che offre non una ma ben cinque località perfette per le osservazioni stellari. Si parte da Poggio della Rocca, in Val d'Orcia, poi si va vicino Livorno dove a Riotorto troviamo la Tenuta Santa Trice. In provincia di Siena c'è il bellissimo Belmond Castello di Casole, a Casole D'Elsa; è a Capalbio invece, vicino Grosseto, l'Azienda Agricola Il Ponte. Il tour toscano si conclude poi con il Resort Tenuta delle Ripalte sull'Isola d'Elba. Ricchissima è poi anche l'offerta che mette a disposizione l'Umbria, con le sue quattro mete da visitare. La prima è il Castello di Petroia a Gubbio, poi il Parco Laghi e il Castello di Titignano entrambi nella fiabesca Orvieto e infine l'Agriturismo San Lorenzo della Rabatta a Cenerente, in provincia di Perugia.

Rotolando verso Sud raggiungiamo il Lazio, altra regione ricchissima e che ci regala 5 luoghi ideali per osservare il firmamento. La provincia più a Nord, Viterbo, offre Il Torrino del Povile in Teverina; a Tolfa invece c'è il Casale Natura e Cavallo, mentre a Monte San Giovanni in Sabina - vicino Rieti - troviamo il Tancia Hostel House e sempre nella stessa zona c'è il Borgo di Labro. Infine a Latina possiamo visitare l’Antico Borgo di Rocca Massima. L'Abruzzo entra in classifica con due siti, entrambi in provincia di Teramo: l'Agriturismo Lo Scoiattolo sul Gran Sasso a Montorio al Vomano e il Rifugio Prato Selva sul Gran Sasso a Fano Adriano. Rimangono da visitare in questa speciale lista le isole maggiori; in Sicilia, a Ustica, abbiamo la vista eccezionale offerta dall'Hotel Punta Spalmatore, mentre a San Vito Lo Capo c'è la bellissima Villa Sauci. Concludiamo il nostro viaggio in Sardegna, sull'isola di San Pietro: qui abbiamo le bellissime Casa Mia, Casa Giunco, Casa Morgana e Casa Calypso. Ultima tappa poi in provincia di Cagliari, con l'Hotel Pullman Timi Ama a Villasimius. Se vi trovate nei pressi di una di queste località, siete molto fortunati: il vostro è uno dei cieli più belli d'Italia, approfittatene!