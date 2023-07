Quali sono i 30 laghi più instagrammati d’Italia? Ecco la classifica completa

Lago di Garda

Non solo le spiagge, ma anche i laghi sono presi d'assalto durante la stagione estiva. Con l'arrivo dell'estate e delle temperature calde milioni di persone e turisti si organizzano per trascorrere qualche giorno all'insegna del relax. Tra le mete preferite non solo località marittime, ma anche i laghi. Ecco la classifica dei laghi italiani più instragrammati del 2023.

Instagram: i laghi più fotografati del 2023

Cresce il numero di turisti e visitatori che amano trascorrere un weekend al lago. Non solo il mare, durante le vacanze estive anche i laghi sono tra le mete prescelte per chi vuole fare un bagno rinfrescante e godere di panorami mozzafiato che vengono immortalati in foto condivise poi sui social network. Per tutti gli appassionati di foto e Instagram, il portale per la prenotazione di attività di viaggio Musement ha stilato una classifica speciale con tutti i laghi più popolari e fotografati del 2023.

La classifica dei laghi più instagrammati del 2023 svetta il Lago di Garda in Lombardia con più di 3 milioni di menzioni social. E' in assoluto il lago più visitato, fotografato e popolare sui social. Al secondo posto c'è il Lago di Como in Lombardia con 1 milione e mezzo di menzioni, tra i luoghi più amati dai vip come George Clooney e i Ferragnez. Terza posizione per il Lago Maggiore in Lombardia con più di 1 milione e 300 menzioni sui social.

Al quarto posto, invece, c'è il lago di Braies in Trentino Alto Adige con 487.000 interazioni social. Il lago, tra i più belli e suggestivi d'Italia, ha conosciuto una grande fama grazie alla fiction Rai "Un passo dal cielo". Quinta posizione per il Lago d'Iseo in Lombardia con 340.000 menzioni seguito dal Lago d'Orta in Piemonte con 215.000 menzioni. Al settimo posto il lago Trasimeno con 182.000 menzioni, mentre all'ottavo posto c'è il lago di Bolsena nel Lazio con 110.000 menzioni. Chiudono la classifica: al nono posto il lago di Carezza in Trentino Alto Adige con 108.000 menzioni e fanalino di coda della classifica il lago di Bracciano, situato nel Lazio, con 95.000 foto.

La classifica dei laghi più instagrammati d’Italia nel 2023

Ecco a seguire la classifica completa stilata da Musement con i laghi più popolari e menzionati su Instagram nel 2023: