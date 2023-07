Come pulire il ventilatore in pochi semplici passaggi

Le temperature si fanno sempre più torride e per molti il ventilatore diventa un elettrodomestico indispensabile. Prima di rimetterlo in funzione però è necessario pulirlo per eliminare la polvere accumulata ed evitare che la diffonda nell'ambiente. Ecco una guida per farlo in pochi minuti e senza fatica.

Perché pulire il ventilatore prima di metterlo in funzione

La pulizia a fondo dei ventilatori è un'operazione che andrebbe sempre fatta prima di rimetterli in funzione. Che si tratti di un ventilatore a soffitto, con piedistallo o di piccoli dispositivi da tavolo, durante il loro "lavoro" raccolgono la polvere che si deposita sulle pale.

Prima di riporli a fine estate sarebbe quindi opportuno procedere con una pulizia accurata. Chi non l'avesse fatto dovrà dedicarsi a questa operazione prima di riaccenderli, per evitare che i granelli e i pollini vengano "liberati" nella stanza scatenando asma e allergie.

Anche chi ha provveduto a pulire il ventilatore a fine estate dovrebbe sempre assicurarsi che il dispositivo non abbia accumulato polvere nel "periodo di riposo" trascorso in ripostigli e garage.

Pulire il ventilatore, guida step by step

Per eliminare la polvere dal ventilatore è fondamentale assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dalla corrente. Per la pulizia è necessario prevedere processi diversi a seconda della tipologia di ventilatore. Per i modelli a piantana o quelli da tavolo - che solitamente presentano una sorta di gabbia a protezione delle lame - è necessario innanzitutto provvedere a svitare le viti che fissano le due parti.

Dopo essersi procurati un panno inumidito e un po' di detersivo (va bene anche quello per piatti) pulire bene sia le lame che la gabbietta metallica, e attendere che quest'ultima si asciughi completamente prima di rimontarla.

Per il ventilatore a soffitto possiamo invece procedere direttamente alla pulizia delle pale, ovviamente assicurandoci di aver scollegato prima il dispositivo dalla corrente elettrica. Per pulire le lame dallo sporco superficiale si può utilizzare uno spolverino, oppure un panno inumidito se lo sporco si presenta particolarmente ostinato.

In ogni caso basteranno pochi minuti e semplici gesti per assicurare a tutta la famiglia un'aria che non sia solo fresca, ma anche pulita.