Prima settimana di giugno tra alta pressione e temporali

L'inizio del mese di giugno le condizioni meteo miglioreranno, complice l'allontanamento dell'ultima perturbazione arrivata a maggio sull'Italia.



Le previsioni per le prossime ore



L'evoluzione del tempo nella prima settimana di giugno mostra ancora ampi margini di incertezza. Per quanto riguarda le temperature, prevarranno i rialzi verso valori gradualmente più vicini alle medie stagionali ad iniziare dal Nord e dalla Toscana.



Martedì una locale instabilità potrà interessare solo l'arco alpino e l'estremo Nord-Ovest, mentre è possibile un nuovo coinvolgimento, mercoledì, anche del settore ligure e del Centro, in particolare nelle zone interne. Tra giovedì e venerdì, mentre al Centro-Sud dovrebbe rinforzare un promontorio di alta pressione, al Nord subiremo gli effetti di una perturbazione in lento avvicinamento, con precipitazioni sparse a iniziare dal Nord-Ovest.



Il richiamo di venti meridionali sul Mediterraneo farà affluire aria calda specie nelle regioni meridionali, dove si raggiungeranno valori pienamente estivi, anche oltre la norma, specialmente nelle Isole maggiori. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.