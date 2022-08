Il prezzo del gas è alle stelle: ecco i consigli per risparmiare sulla bolletta

Il prezzo del gas ha toccato una nuova vetta: oggi infatti il costo della materia prima ha chiuso 321 euro al megawatt/ora, un nuovo record che rischia di trasformarsi in una ulteriore stangata in bolletta per aziende e privati cittadini. Il governo - tramite la viceministro all’Economia Laura Castelli - ha già fatto sapere che ci sono “margini per un nuovo decreto per calmierare gli effetti del prezzo del gas”. Intanto però l’Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha fornito alcuni consigli per risparmiare sensibilmente sulla bolletta.

Come risparmiare 180 euro in bolletta

Nel suo studio l’Enea ha offerto alcune soluzioni per risparmiare quasi 2,7 miliardi di metri cubi di gas metano, e ridurre la bolletta delle famiglie di 178 euro l'anno. Si parte con l’abbassare il riscaldamento di un grado, risparmiando oltre il 10% del consumo. Se poi si tenessero i caloriferi accesi un’ora in meno al giorno, si potrebbe tagliare un ulteriore 3,6%. E se si aggiungesse, infine, una diminuzione di 15 giorni annui di accensione, si arriverebbe a un risparmio totale del 17,5% in un anno: tradotto, quasi 180 euro in meno in bolletta.

Le alternative al riscaldamento a metano

Se si vuole risparmiare ancora di più, si può ricorrere a sistemi alternativi al metano: secondo l'Aie - Associazione Italiana Energie Agroforestali - con la legna da ardere si risparmierebbero fino ad 900 euro all'anno (-55%), per scaldare una casa da 100 metri quadri - rispetto ai 1.650 euro del metano. Così come usare il pellet, che - sempre secondo l'associazione che riunisce i produttori - potrebbe portare ad un risparmio di 700 euro (-44%) annuo. Secondo diversi analisti citati da Rai News, però, la guerra in Ucraina sta causando il raddoppio dei prezzi di questi materiali.