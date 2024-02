Previsioni meteo weekend(24-25 febbraio): in arrivo intensa fase di maltempo in Italia

Il mese di febbraio 2024 ci saluta con una svolta climatica. In arrivo una forte ed intensa ondata di maltempo con il ritorno di piogge, freddo e neve in Italia. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, due perturbazioni in arrivo in Italia: tornano freddo e piogge

Dopo settimane di caldo anomalo e temperature di stampo primaverile, in Italia torna il maltempo. In queste ore è prevista una vera e propria svolta climatica con il ripristino di condizioni meteo di stampo invernale. Tornano piogge, freddo e tante neve in montagna. Una fase più perturbata sta per interessare l'Italia alle prese con la perturbazione n.5 di febbraio che porterà pioggia, neve sulle Alpi e forti raffiche di vento con un conseguente calo delle temperature al Nord. Nelle prossime ore gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nelle regioni del Centro-Sud con piogge e temporali. L'ultimo weekend di febbraio sarà all'insegna del maltempo con il passaggio di due perturbazioni che coinvolgeranno tutto lo stivale con un calo termico e il ritorno di valori in linea con il periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con oggi, giovedì 22 febbraio 2024: nuvole in aumento da Nord a Sud. Tornano le piogge, anche se deboli, nelle regioni del Nord, ma anche sull'Alta Toscana. Nevicate abbondanti sulle Alpi intorno ai 1300-1500 metri. In calo le temperature massime al Nord e Toscana, mentre stazionarie nel resto del paese. Nella giornata di venerdì 23 febbraio 2024: ancora nuvole in Italia con il rischio di piogge su gran parte del Centro-Nord, Campania e in Sardegna. Ancora neve sulle Alpi oltre 600-1.000 metri e sull’Appennino Settentrionale oltre 1.200-1.400 metri. Le temperature minime in aumento, mentre in calo le massime al Nord, regioni Tirreniche e Sardegna. Non solo, si preannuncia una giornata ventosa con forti raffiche fino intorno ai 100 km/h.

Le previsioni meteo del weekend: che tempo farà in Italia?

Ma che tempo farà nell'ultimo fine settimana di febbraio? Clima variabile e perturbato in Italia dove è in arrivo l'afflusso di aria più fredda che interesserà tutte le regioni, comprese il Sud. In calo le temperature con la colonnina di mercurio che si riporterà verso valori più vicini alla norma. In particolare nella giornata di sabato 24 febbraio 2024 la perturbazione n.5 si allontanerà verso i Balcani lasciando spazio all'arrivo di un nuovo fronte perturbato che colpirà l'Italia nel weekend.

Tra sabato e domenica piogge intense nelle regioni del Sud e Sicilia con fenomeni anche abbondanti. Non solo, nella giornata piogge e rovesci anche in Sardegna, Liguria, Toscana, Lazio e Umbria. Piogge anche al Nord tra la Lombardia e il Triveneto, mentre la neve sulle Alpi potrà cadere anche sotto i 1000 metri. Nella giornata di domenica 25 febbraio 2024 piogge e rovesci in diminuzione nelle regioni del Centro-Nord. La tendenza meteo è ancora incerta, anche se in linea di massima tra la fine di domenica e l’inizio della nuova settimana la pressione dovrebbe salire favorendo condizioni climatiche più stabili soprattutto nelle zone di Nordest, settore peninsulare e in Sicilia.