Ponti di primavera, quali sono le mete più gettonate? Lo rivela un sondaggio

Molti italiani sono già in vacanza, grazie al lungo ponte del 25 aprile, mentre altri stanno programmando qualche viaggio in occasione del prossimo weekend, che con la festività del 1° maggio garantirà un fine settimana "allungato". A chiudere l'elenco dei lunghi weekend di primavera ci sarà poi il 2 giugno, festa della Repubblica. Ma quali sono le mete preferite dagli Italiani? A svelarlo è un sondaggio dell’agenzia di viaggi online eDreams.

Ponti di primavera, gli italiani preferiscono il mare

Come di consueto, per i lunghi ponti primaverili sono le località di mare quelle preferite dagli Italiani. La primavera inoltrata fa crescere il desiderio di concedersi qualche giornata in spiaggia, e tra le località balneari più gettonate ci sono Catania e Napoli. La provincia siciliana sembra dominare incontrastata sia per i ponti del 25 aprile, che per quelli del 1° maggio e del 2 giugno. Per quanto riguarda le località di partenza dei turisti diretti sulla costa siciliana, secondo l'agenzia di viaggi online eDreams saranno principalmente i milanesi (27%), seguiti dai romani (17%) e dai veneziani (9%) coloro che si concederanno un'uscita.

Il desiderio di concedersi qualche ora di sole - e magari un primo bagno al mare - è alla base anche dei turisti nostrani che in questi giorni si preparano a partire per raggiungere la città di Napoli. Tra coloro che stanno programmando la partenza in vista del ponte del 1° maggio spiccano - ancora una volta - i milanesi, che "emigreranno" in massa. Stando alle stime di eDreams, il 27% degli abitanti del capoluogo lombardo sarebbe pronto a mettersi in viaggio per trascorrere la festa dei lavoratori sulla costa napoletana. Anche in questo caso i milanesi sono "tallonati" dagli abitanti della Capitale (18%), mentre a scavalcare i veneziani nelle partenze per il ponte del Primo Maggio saranno i bolognesi (8%).

La preferenza per le località di mare è confermata anche in occasione del ponte del 2 giugno, quando l'estate ormai imminente spingerà moltissimi Italiani verso le località costiere. Alle già citate località di mare si aggiungerà Palermo, rendendo così la Sicilia una vera e propria "meta dei sogni" per molti che programmano le prime vacanze 2023 in Italia.

Barcellona, la meta straniera preferita dagli italiani per i ponti di primavera

Tra coloro che stanno pensando di varcare i confini nazionali in occasione dei tre ponti di primavera - secondo quanto riportato dal sondaggio eDreams - sarebbe Barcellona la meta più gettonata. La capitale della Catalogna si conferma una delle mete straniere preferite, con i suoi suggestivi itinerari che vanno dalle bellissime coste ai più importanti monumenti, e sicuramente saranno in molti a decidere di trascorrere in questa affascinante città spagnola uno dei ponti primaverili, immersi nel sole della Costa Brava o visitando la Sagrada Familia.

Una città non marittima nella top 5

La top 5 delle destinazioni preferite per i ponti primaverili redatta da eDreams vede anche una località non marittima: si tratta di Parigi. La capitale francese continua a rivelarsi una meta romantica molto ambita, e sicuramente non mancheranno i turisti che decideranno di trascorrere uno dei ponti di primavera all'ombra della Torre Eiffel.