Ponti 2025: quanti giorni di vacanze e di ferie ci aspettano? La lista

Con il finire dell'anno, una delle passioni degli italiani e non solo è quella di controllare i ponti e le festività dell'anno successivo. Un modo questo adottato da molti, per organizzare con anticipo soggiorni, vacanze e gite fuori città. Ma quali e quanti sono i ponti del 2025? Ecco di seguito una lista completa di tutti i ponti e le festività del 2025.

Ponti del 2025: la lista con i giorni di vacanza

Nel 2025 ci sarà una lunga serie di ponti che ci consentiranno di organizzare al meglio le nostre fughe fuori città. Con ben 36 giorni di vacanza, il 2025 si appresta ad essere uno degli anni più amati dai lavoratori e dai vacanzieri che amano organizzare e trascorrere gite fuori città lontani dall'ugfficio e di conseguenza dal lavoro.

Ponti lunghi e quelli brevi per il prossimo anno

Il 2025 ci regala tanti ponti lungi. Tra i più attesi ed amati ci sono sicuramente quelli che cadono nei mesi di Aprile e Maggio. Il bel tempo e le festività di quei giorni ci daranno modo di passare molto tempo in giro per l'Italia o all'estero. Belli lunghi e che vanno dai tre ai cinque giorni a disposizione, sono i ponti del 25 aprile e del 1 maggio 2025 che si agganciano al ponte di Pasqua e Pasquetta. Non da meno sono i ponti più piccoli come quello del il 2 giugno, Festa della Repubblica e quello dell'8 dicembre Festa dell'Immacolata che sono di lunedì.

Elenco completo dei Ponti 2025:

Per facilitare il lavoro e aiutarvi nell'organizzazione dei vostri viaggi durante i ponti del 2025 ecco di seguito la lista completa con tutti i ponti e le festività del prossimo anno.