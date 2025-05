Come far maturare i pomodori verdi in poche ore: il trucco per accelerare il processo di maturazione

Può capitare di acquistare dei pomodori pensando di inserirli in una bella insalata mista (o per preparare una gustosa salsa) e, una volta arrivati a casa, accorgersi che sono ancora troppo verdi. Ecco allora come accelerare il processo di maturazione e renderli rossi e succosi in pochissime ore.

Pomodori da verdi a rossi in un pomeriggio

Esiste fortunatamente un metodo naturale per trasformare in poche ore i pomodori acerbi in prodotti maturi e succosi. Per riuscirci occorre innanzitutto sapere che il tipico colore verde dei pomodori acerbi è generato dalla presenza di clorofilla. Questo pigmento è indispensabile per la fotosintesi e tende a scomparire via via che il vegetale matura. A prendere il suo posto è il licopene, un potente antiossidante naturale che dona al frutto maturo il suo caratteristico colore rosso.

La maturazione dei pomodori normalmente richiede diversi giorni, e in questo processo si inserisce anche l'etilene, un gas naturale rilasciato proprio dal frutto che svolge la funzione di acceleratore naturale. Proprio quest'ultimo è l'ingrediente segreto che possiamo utilizzare se vogliamo mangiare i nostri pomodori rossi e succosi in poche ore. Il gas è contenuto in diversi frutti, e alcuni ne sprigionano grosse quantità nell'ambiente in modo naturale.

Ecco allora che, se posti vicino a loro, i pomodori matureranno in tempi brevissimi. Ma quali sono i frutti "amici della maturazione"? Tra questi troviamo:

mele

pere

banane

pesche

prugne

avocado

Processo di maturazione dei pomodori step by step

Dopo essersi procurati un sacchetto di carta, che traspirando consente la circolazione dell'aria ed evita la formazione di muffe, inserire all'interno i pomodori e qualche frutto scelto tra quelli elencati sopra. Chiudere il sacchetto, avendo cura di lasciare un piccolo spiraglio per migliorare la circolazione dell'aria e posizionarlo in un luogo asciutto, a temperatura ambiente e lontano dalla luce diretta. Attendere poche ore (in genere servono 4/6 ore per vedere i primi cambiamenti di colore).

In pochissimo tempo sarà possibile avere i pomodori di un colore rosso brillante, gustosi e succosi, pronti da utilizzare per ogni ricetta. Per questo procedimento possiamo utilizzare le classiche buste di carta del pane (quelle di colore marrone). Se non ne abbiamo a disposizione potremmo sostituirle con fogli di giornale o carta da cucina, due contenitori "alternativi" che consentiranno di ottenere un processo di maturazione abbastanza rapido, anche se non così veloce come con le buste di carta.