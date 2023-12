Petardi, sono legali? Cosa si rischia con i botti di Capodanno?

La notte che segna il passaggio dal 31 dicembre al 1 gennaio è da sempre considerata la notte più lunga dell'anno. Il Capodanno, l'inizio appunto di un nuovo anno, è spesso celebrato e festeggiato da tantissime persone con lo scoppio di petardi simbolo di un buon auspicio, ma bisogna stare molto attenti. I petardi sono legali? E soprattutto quali sono i rischi?

Scoppiare i petardi a Capodanno è legale? Limiti e regole da rispettare

L'utilizzo di petardi durante la notte di Capodanno è molto diffuso in Italia. Sono tantissimi gli italiani che festeggiano la fine e l'inizio di un nuovo anno con lo scoppio di botti spesso divertenti ed innocui. E' bene ricordare che esistono dei petardi pericolosi e che è importante seguire e rispettare delle regole ben precisa. Prima di tutto è opportuno ricordare che far scoppiare i petardi a Capodanno è legale, ma vanno rispettate delle regole e precauzioni imposte dalla legge per evitare incidenti e problemi.

I petardi o botti di Capodanno non sono giocattoli, anche se alcuni possono essere tranquillamente acquistati anche da minorenni. In particolare i ragazzi al di sotto dei 18 anni di età possono comprare solo i petardi di categoria 1, ossia botti a rischio più basso. Le persone maggiorenni, invece, possono acquistare i petardi di categoria 2 che presentano un rumore entro i 120 decibel e hanno una quantità di polvere M100 fino a 0,5 grammi, polvere M80 fino a 1 grammo oppure polvere nera entro i 6 grammi. Per l'acquisto dei petardi di categoria 3, invece, è richiesto il porto d'armi, mentre quelli di categoria 4 sono indirizzati solo ai professionisti del settore.

Una volta acquistati i petardi, tenendo conto dell'età, è fondamentale rispettare delle regole riconosciute dalla legge. Nel dettaglio l’articolo 703 del Codice penale vieta qualsiasi accensione o esplosione pericolosa in luoghi abitati e loro adiacenze, in vie pubbliche o in direzione di queste destinazioni. Non solo, è assolutamente vietato far scoppiare i petardi nelle vicinanze di persone e non si possono danneggiare cose, persone o animali. Prima di sparare le botte di Capodanno è consigliato anche consultare quanto stabilito e deciso dalle amministrazioni locali in merito all'utilizzo dei petardi.

Botti di Capodanno: multe in caso di violazioni

In caso di mancato rispetto dell'articolo 703 del Codice penale riguardo le accensioni ed esplosioni pericolose e quindi l'utilizzo dei petardi o botti di Capodanno scattano una serie di sanzioni. In caso di acquisto i rischi sono tutti sul venditore che non ha rispettato i limiti legati, mentre in caso di utilizzo le sanzioni ricadono sull'acquirente. Qualora venisse violato l'articolo 703 è prevista una sanzione fino a 103 euro. Non solo, chi commette reato facendo scoppiare petardi o botti di Capodanno nelle vicinanze di persone rischia anche l'arresto fino ad 1 mese.

In caso di mancato rispetto delle ordinanze locali, il trasgressore è chiamato a pagare una multa del valore deciso dall’Ente e a seconda della gravità del fatto connesso allo scoppio dei petardi. Tra i reati rientra anche l'omicidio colposo qualora lo scoppio del petardo abbia causato la morte di qualcuno o in caso di danni il soggetto è tenuto al risarcimento completo.