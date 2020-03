Perturbazione sull'Italia e brusco calo delle temperature

Una perturbazione atlantica (la numero 5 di marzo) ha raggiunto la nostra penisola e nel corso di questo weekend porterà le sue piogge, per lo più deboli, su molte regioni. In particolare oggi piogge sparse bagneranno soprattutto il Nord e le regioni adriatiche, mentre le temperature caleranno in modo deciso al Nord, medio versante adriatico e Sardegna. Domani, nel suo percorso di allontanamento, la perturbazione domenica porterà le ultime piogge residue più che altro al Sud.

All’inizio della prossima settimana è previsto un nuovo rinforzo dell’alta pressione che, occupando con decisione il nostro Paese, garantirà in gran parte delle nostre regioni condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature in generale aumento.

Previsioni meteo per sabato. Bel tempo all'estremo Sud, nuvole sul resto d’Italia. Al mattino piogge deboli e isolate su alto Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli, con neve sulle zone alpine oltre 1000-1300 metri. Al pomeriggio deboli piogge su Basso Piemonte, Lombardia orientale, Venezie, Marche, Abruzzo, Molise e Gargano, in estensione in serata anche al resto della Puglia; ancora qualche debole nevicata sulle Alpi Orientali. Temperature massime in decisa diminuzione al Nord, regioni centrali adriatiche e Sardegna; calo più contenuto nel medio versante tirrenico e Puglia, temperature pressoché stazionarie altrove.

Previsioni meteo per domenica. Ancora un po’ di nubi all'estremo Nord-Ovest, regioni centrali adriatiche e Sud Italia, con deboli piogge su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Messinese; qualche nevicata sull'Appennino Abruzzese e Molisano oltre 1200-1400 metri. In generale bello nel resto d’Italia. Temperature massime in deciso calo al Sud e medio versante adriatico.