Peonia, curiosità e significato del fiore che sboccia solo per 3 mesi l'anno

La peonia fiorisce al massimo per poco più di tre mesi l'anno - tra metà aprile e fine luglio - regalandoci fiori con molti petali che simboleggiano prosperità, fortuna e amore. Scopriamo insieme il significato del fiore di peonia e qualche "trucchetto" per farla crescere bella e rigogliosa.

Peonia, caratteristiche della pianta ornamentale

Unico genere della famiglia delle Peoniacee, questa pianta ornamentale può essere a portamento erbaceo o arbustivo. Queste ultime possono raggiungere dimensioni considerevoli, arrivando anche a 2 metri di altezza, mentre la varietà erbacea tende a crescere più in larghezza che in altezza.

In entrambi i casi la pianta sviluppa fiori ricchi di petali, con colori che vanno dal bianco candido al rosso intenso. La fioritura inizia a tarda primavera - a metà aprile - e si protrae per due o tre mesi, a seconda della zona climatica in cui viene coltivata.

Peonia, il significato nel linguaggio dei fiori

Il fiore di peonia - con la sua abbondanza di petali - simboleggia la prosperità, ma anche la bellezza femminile, la riproduzione e l’armonia della coppia tra uomo e donna. Non è infatti un caso che questo fiore profumatissimo sia spesso incluso nei bouquet delle spose, come simbolo di buon auspicio per le nuove unioni.

Regalare una pianta di peonia può avere diversi significati simbolici, diversi a seconda delle culture ma anche delle colorazioni dei petali. Se nella cultura cinese la peonia è considerata auspicio di prosperità, fortuna e ricchezza, nella cultura occidentale esprime affetto e amore romantico, in particolare se si tratta di fiori dai petali rosacei. Le piante di peonia bianca esprimono invece purezza, mentre quelle rosse simboleggiano l'erotismo femminile.

Storicamente associata all’aristocrazia e alla nobiltà, questo fiore rappresenta un simbolo di rinascita, concetto che scaturisce dai suoi fiori che sbocciano rigogliosi a primavera, considerata appunto la stagione della rinascita e rinnovamento della natura.

Come coltivare la peonia

La coltivazione della peonia non è difficile da mettere in pratica. Partiamo con la messa a dimora, che cambia in base alla tipologia di pianta. Mentre per le peonie arbustive è necessario calcolare una distanza di circa 80 cm una dall'altra, per la varietà erbacea sarà necessario aumentale la distanza a 130 cm.

La buca da creare dovrà essere piuttosto profonda, meglio se arriva a sfiorare il mezzo metro. Per avere una coltivazione migliore e più sicura, è possibile aggiungere sul fondo del terreno anche un po’ d'argilla espansa.

La messa a dimora dovrà avvenire ad autunno, per garantirsi fioriture belle e abbondanti la primavera successiva. L'irrigazione dovrà essere regolare - almeno nei primi due anni di vita - aggiungendo un buon concime naturale all'acqua di irrigazione.