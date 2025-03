Pasqua 2025, aumentano i costi di uova e colombe: i dati

Mancano poche settimane alla Pasqua 2025 e in vista delle celebrazioni sono tantissimi gli italiani pronti a festeggiare la festa cristiana che celebra la resurrezione di Gesù. Durante i festeggiamenti immancabili i dolci tipici pasquali, ossia le uova di cioccolato e le colombe che quest'anno fanno registrare un incremento importante nei prezzi. Scopriamo i costi e gli aumenti.

Pasqua 2025, costo delle uova di cioccolato e delle colombe

L'uovo di cioccolato è tra i simboli "moderni" dei festeggiamenti della Pasqua. Amatissimo da grandi e piccini, l'uovo di cioccolato è disponibile in tantissime varianti sul mercato: da quello al cioccolato al latte al fondente, ma anche cioccolato bianco oppure alla nocciola e tanti altri. Rispetto allo scorso anno, nel 2025 il costo di un uovo di cioccolata ha fatto registrare un aumento del 29,8% del prezzo.

Gli aumenti possono sfiorare anche il 40% rispetto al 2024 a seconda dei marchi e delle confezioni disponibili in commercio, senza contare gli aumenti legati alle confezioni che possono superare anche i 22 euro. Anche le uova per bambini fanno registrare un incremento nei prezzi; basta guardare il prezzo del classico uovo della Kinder da 150 grammi passato dagli 11,99 dello scorso anno ai 12,99 di quest'anno con un aumento dell'8,3%. In caso di uova legate a cartoni animati, serie tv e squadre di calcio i rincari sfiorano il 33%.

Anche le colombe di Pasqua fanno registrare un aumento considerevole nei prezzi. La colomba tradizionale quest'anno registra un incremento del prezzo tra il 6% e il 9% in più rispetto al 2025. La differenza aumento considerevolmente se parliamo di colombe farcite, con rincari ancora più alti e picchi variabili dal 18% fino al 36%.

Come mai sono aumentati i prezzi di uova e colombe di Pasqua?

L'aumento dei prezzi delle uova di cioccolato e delle colombe di Pasqua 2025 è causato dalla crisi delle materie prime. In primis il cacao che quest'anno ha segnato un aumento del 175% se considerato a due anni fa. Basti pensare che nel 2024 si sono superati i 12000 dollari per tonnellata. Non da meno il burro che è ha visto crescere tantissimo il suo prezzo con un aumento dell'83% secondo la Commissione Europea. Il costo del burro, tra gli ingredienti più utilizzati per la realizzazione di dolci, ha superato gli 8.300 dollari a tonnellata, contribuendo di conseguenza all’aumento dei prezzi delle colombe.

Tra i motivi che hanno causato l'impennata dei prezzi anche l'energia e i costi di produzione. Il Codacons ha fatto presente come, nonostante gli aumenti dei prezzi, la domanda dei prodotti pasquali sembra in linea con lo scorso anno, a conferma che gli italiani non vogliono rinunciare nei giorni di Pasqua ad un buon uovo di cioccolato e alla colomba!