Ospedali: torna l'obbligo mascherina in alcune regioni, le ultime news

La mascherina torna ad essere obbligatoria in alcuni ospedali italiani. Sebbene non sia esteso a tutte le strutture, molte regioni, da Nord a Sud (dalla Lombardia alla Campania), scelgono di adottare misure preventive per contrastare la diffusione del Covid-19.

Obbligo della mascherina negli ospedali in molte regioni italiane

Secondo l'ultima circolare Covid, i direttori delle strutture sanitarie italiane possono decidere di reintrodurre l'obbligo di mascherina all'ingresso o in alcuni reparti particolarmente delicati. Con l'arrivo della stagione fredda e l'incremento dei virus respiratori, come l'influenza e il Covid, alcune città, tra cui Brescia, hanno deciso di ripristinare l'obbligo delle mascherine Ffp2 per visitatori, accompagnatori e caregiver in tutti i reparti ospedalieri.

In molte regioni, come la Campania, sono state diramate linee guida per l'uso delle mascherine soprattutto nei reparti più a rischio. "L'aspetto epidemiologico è importante, ma ancora di più lo è la consapevolezza dei cittadini nel mantenere comportamenti responsabili," ha dichiarato Federsanità Anci Salute.

La circolare del Ministero

Negli ultimi tempi, diverse regioni italiane hanno emesso linee guida per l'uso dei dispositivi di protezione all'interno degli ospedali, con particolare attenzione ai reparti ad alto rischio. Sebbene l'obbligo di indossare le mascherine nei reparti con pazienti vulnerabili sia stato sospeso a partire da luglio, il Ministero della Salute ha lasciato ai direttori sanitari la facoltà di prendere decisioni in merito.

Questi ultimi hanno il compito di valutare se introdurre nuovamente l'uso delle mascherine, basandosi su fattori quali la diffusione di virus trasmissibili per via aerea, le caratteristiche degli ambienti e il tipo di persone che frequentano la struttura, con l'obiettivo di ridurre il rischio di infezione e trasmissione.