Da diversi anni il Doomsday Clock, ossia l'Orologio dell'Apocalisse, è fermo a 100 secondi dalla mezzanotte. Un tempo che indica quanto manca all'autoannientamento del genere umano. A segnalarlo è la rivista Bulletin of the Atomic Scientists, che dal 1947, un anno dopo la catastrofe di Hiroshima, segnala le probabilità di una possibile fine dell'umanità.

Doomsday Clock, l'Orologio dell'Apocalisse: quanto manca alla fine del mondo?

Le lancette dell'Orologio dell'Apocalisse, il Doomsday Clock, segnalano dunque che, nel suo particolare conteggio, "mancano 100 secondi alla fine del mondo". A sostenerlo è appunto il Bulletin of the Atomic Scientists, la rivista e think tank di Chicago. Nel 2020 le lancette dell'orologio sono state spostate avanti a causa della crisi climatica e del riarmo nucleare. Nonostante la guerra in Ucraina e la minaccia di Putin, Rachel Bronson, direttrice del Bulletin, ha raccontato che non ci sarà nessuno spostamento delle lancette: "lo terremo a 100 secondi a mezzanotte. È troppo pericoloso spostarlo. L'ultima volta che l'abbiamo fatto non siamo mai stati così vicini all'autoannientamento. Oggi le superpotenze parlano di testate nucleari come se fosse sempre più scontato il loro utilizzo. E siccome temiamo di contribuire a questa semplificazione, terremo l'orologio così com'è".

100 secondi alla fine del mondo. Fa paura solo a scriverlo, ma il Doomsday Clock, l'Orologio dell'Apocalisse, è un indicatore di quanto l'umanità sia vicina alla fine a causa di una serie di fattori esterni causati dall'uomo. Basti pensare alla minacce nucleari, ma anche al cambiamento climatico e alla tecnologie avverse.

Bulletin of the Atomic Scientists: "Putin pericolo per il genere umano"

Per il gruppo di scienziati della Bulletin of the Atomic Scientists, la rivista fondata da Albert Einstein e dall'Università di Chicago, 100 secondi ci separano dalla mezzanotte della fine del mondo. Tra noi e l'apocalisse c'è un tempo che potrebbe diminuire ancora considerando lo scenario di guerra scoppiato in Ucraina. Creato nel 1947 dopo la tragedia di Hiroshima, l'orologio atomico (questo il suo primo nome) indicava in 7 minuti la fine del mondo. Con il passare degli anni, la rivista ha inserito una serie di nuovi fattori:

il cambiamento climatico

la disinformazione

l' intelligenza artificiale

le armi biologiche

facendo così scendere il contatore.

Oggi sono 100 i secondi che ci separano dall'Apocalisse e il possibile utilizzo delle testate nucleari spaventa tutti. Proprio Rachel Bronson, direttrice del Bulletin, ha sottolineato: "siamo estremamente preoccupati di un qualsiasi uso. L'impatto sarebbe comunque devastante, fosse anche solo un missile nucleare. A quel punto crediamo che l'escalation sarebbe inevitabile. Anche solo uno scambio nucleare limitato, o una detonazione nell'alta atmosfera contro qualche scudo missilistico, avrebbe conseguenze catastrofiche sull'ambiente, causando un inverno nucleare". Gli occhi sono tutti puntati sulla Russia di Putin che viene descritto come "una minaccia per la sopravvivenza del genere umano".

La direttrice del Bulletin ha detto: "Putin ha perso la bussola. E più in generale, lo è l'interruzione delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Russia. Certo, ogni volta che una potenza nucleare invade un altro Paese pone una grave minaccia al genere umano".