Quando ritorna l'ora legale 2022? Come e quando spostare le lancette? Manca ormai davvero poco. La Primavera è alle porte e le giornate si stanno già allungando. Chi ama vedere i raggi del sole a lungo e godere della sua luce potrà presto tornare a gioire. Ecco tutte le news in merito.

Ora legale 2022: quando si devono spostare le lancette

Quando entrerà in vigore l'ora legale 2022? Le lancette andranno spostate nella notte tra sabato 26 marzo 2022 e domenica 27 marzo 2022. Il "salto" sarà di un'ora in avanti ovvero dalle 2:00 alle 3:00. Si dormirà pertanto meno, ma si guadagnerà un'ora in più di luce.

A dire la verità l'espressione di spostare le lancette in avanti è ormai desueta. Il motivo? Nei dispositivi digitali, come smartphone, tablet e computer, ma anche in alcuni orologi, l'aggiornamento è automatico. L'ora legale rimarrà in vigore fino al 30 ottobre 2022. Solo in quel giorno le lancette dovranno nuovamente essere spostate per il ritorno dell’ora solare, un'ora indietro.

I vantaggi dell'ora legale

Quali sono i vantaggi dell'arrivo dell'ora legale? Tra i punti a favore vi sono sicuramente aspetti legati a fattori economici e ambientali oltre che al benessere psicofisico delle persone. Sfruttare un’ora di luce in più permette di far diminuire i consumi elettrici andando ad aiutare le famiglie italiane proprio in questo periodo così difficile.

Non vi sono solo vantaggi. Qualcuno avverte, a livello fisico, anche qualche svantaggio. Quali? Alcuni, non riuscendo ad abituarsi, avvertono qualche malessere come: emicrania, insonnia o alterazioni dell’appetito. Si tratta di disturbi temporanei, ma che comportano qualche piccola problematica e una certa difficoltà di adattamento al cambiamento.

Come fare quando gli svantaggi risultano essere superiori? L'importante è adattare il proprio corpo lentamente alternando con regolarità le ore di sonno e le ore di veglia. Non occorre scombussolare ulteriormente le proprie abitudini e continuare a riposare per tutte le ore richieste dal proprio fisico in modo da evitare gli effetti indesiderati del cambio.