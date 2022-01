Olimpiadi invernali Pechino 2022: torcia olimpica senza pubblico e grandissima bolla anti Covid

La crescita dei contagi in Cina preoccupa gli organizzatori delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, che hanno deciso che il "viaggio" della torcia olimpica si svolgerà senza pubblico. Per le attività e il cerimoniale della rassegna cinese a cinque cerchi prevista una grandissima bolla anti Covid.

Viaggio della fiaccola olimpica all'insegna della sicurezza alle Olimpiadi di Pechino

Il viaggio della fiaccola olimpica è articolato in tre giorni: i tedofori partiranno infatti il 2 febbraio alla volta di Pechino, dove giungeranno il 4 febbraio per segnare l'inizio ufficiale delle Olimpiadi invernali 2022.

Se da un lato il vice-direttore sportivo della capitale cinese Yang Haibin ha previsto per i 1.200 partecipanti alla staffetta tutte le precauzioni legate all'emergenza Covid-19 (i tedofori dovranno essere tutti vaccinati, testati preventivamente e monitorati nei 14 giorni precedenti la manifestazione) dall'altro ha ribadito che la partecipazione di persona ai festeggiamenti sarà riservata solo a pochi eletti, selezionati con cura.

D'altronde già alcuni mesi fa, in occasione della cerimonia per l'arrivo della fiamma olimpica a Pechino, era apparso evidente il desiderio di dare la priorità alla sicurezza. Il vicepresidente esecutivo del Comitato organizzatore di Pechino, Zhang Jiandong, non aveva infatti esitato a dichiarare in una conferenza stampa che "la pandemia è la più grande sfida per l'organizzazione delle Olimpiadi invernali".

E la decisione, arrivata negli ultimi giorni, di porre la massima attenzione alla sicurezza, non fa che rafforzare quanto annunciato.

Il percorso della fiaccola olimpica Pechino 2022

Staffetta fiaccola olimpica Pechino 2022 confinata nel modello delle bolle quindi, con la possibilità di assistere riservata a pochi invitati. Il rischio Covid ha infatti portato alla decisione di sospendere la vendita dei biglietti.

Pechino, prima città a ospitare sia i giochi olimpici invernali che quelli estivi, è su livelli di massima allerta dopo i contagi crescenti degli ultimi giorni legati alla nuova temutissima variante Omicron. Per questo gli organizzatori hanno deciso di accorciare anche il percorso della fiaccola olimpica, che sosterà comunque alla Grande Muraglia, monumento più famoso dell'intera Cina, per poi proseguire alla volta dei parchi olimpici nel centro di Pechino, del Palazzo d'Estate e dell'International Grape Exhibition Garden, per poi raggiungere il circuito chiuso dove i partecipanti alle varie discipline sportive saranno mantenuti a distanza di sicurezza dal pubblico, costituito solo da invitati selezionati con cura.