Oggi sole e clima mite

Tempo in prevalenza bello e stabile nel fine settimana, quando non sono attese nuove perturbazioni. In particolare sabato il tempo sarà bello e soleggiato in quasi tutta Italia, mentre domenica aumenterà l’instabilità, ma con poche piogge per lo più concentrate sulle Alpi e sulle Isole Maggiori. Le temperature faranno registrare valori quasi dappertutto al di sopra della norma, specie al Nord, dove sono attesi picchi di 25-26 gradi. A inizio della prossima settimana è atteso un tempo ancora nel complesso bello, nonostante un moderato aumento dell’instabilità. Per maggiori dettagli e particolari seguite i prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per sabato. Tempo nel complesso soleggiato. Qualche annuvolamento significativo potrà interessare in mattinata il settore ligure, il basso Tirreno e la Sardegna, nel pomeriggio le zone montuose in genere. Verso sera nuvole in aumento nelle isole maggiori, con la possibilità di qualche pioggia nel sud della Sardegna e, nella notte, anche sulla Sicilia occidentale. Temperature in lieve aumento nei valori minimi al Nord e sul medio Adriatico, massime sempre miti e sopra le medie, in particolare al Nord. Leggeri aumenti sul medio-basso Adriatico, nel settore ionico e in Sicilia. Venti localmente moderati meridionali sul Ligure e nei canali delle Isole, dove i mari saranno localmente mossi.

Previsioni meteo per domenica. A partire dalla giornata di domenica un lieve cedimento dell’alta pressione favorirà un aumento dell’instabilità atmosferica in alcuni settori dell’Italia. In particolare, nel settore alpino e prealpino, sul Piemonte occidentale e sull’Appenino centrale, dove, nel pomeriggio e in serata, si potranno sviluppare alcuni rovesci o isolati temporali. Nel frattempo, un debole sistema nuvoloso (perturbazione n. 7 di aprile) si muoverà dal Mediterraneo occidentale verso le estreme regioni meridionali, dando luogo ad alcune precipitazioni più probabili su Sardegna e Sicilia, anche sotto forma di temporali. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato. Clima caldo per il periodo, con temperature massime oltre la norma, fino a sfiorare 25 gradi in molte località. Venti localmente moderati di Scirocco nel canale di Sicilia.