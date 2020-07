Oggi rischio temporali al Centro-sud

La perturbazione n.2 del mese dopo aver portato forti temporali al Nord, nella giornata di sabato scivolerà lungo la Penisola, dando luogo ad una veloce fase di instabilità atmosferica. Attenzione perché, in qualche caso i temporali potranno anche essere violenti, associati a gradine e raffiche di vento. Tra domenica e lunedì, la circolazione ciclonica che si formerà durante il passaggio di questa perturbazione, si posizionerà tra lo Ionio e la Grecia, mantenendo il tempo instabile più che altro al Sud. Le temperature caleranno sensibilmente, riportando su valori più vicini alla norma. La tendenza a lungo termine, per la prossima settimana, vede un ritorno dell’alta pressione e una ripresa dell’estate, soprattutto al Centrosud, ma al momento non si profilano altre ondate di calore.

Previsioni meteo per sabato. Al Nord, nelle prime ore della giornata ultime piogge o rovesci in Emilia Romagna; in giornata passaggio a tempo in prevalenza soleggiato, salvo occasionali e brevi piovaschi lungo le Prealpi venete. Al Centro e nelle aree interne del Sud tempo instabile, con il rischio di rovesci o temporali, soprattutto da metà giornata. In serata piogge e temporali si concentreranno tra Puglia, Basilicata, Calabria e raggiungeranno anche la Sicilia tirrenica. Temperature: massime in calo al Centrosud e in Romagna, in rialzo nel resto del Nord; ultimi picchi di 34-35 gradi su Calabria, sud ed est della Sicilia. Venti: da moderati a tesi settentrionali al Centrosud, anche forti nelle Isole. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domenica. I venti tesi e più freschi settentrionali che seguono la perturbazione n. 2 di luglio, in trasferimento sulla vicina penisola balcanica, si propagheranno maggiormente verso sud, interrompendo la calura intensa degli ultimi giorni anche su Calabria e Sicilia. In tutto il Paese le temperature risulteranno più vicine alla norma, con valori diurni che al massimo raggiungeranno i 30-31 gradi. Sempre domenica il tempo resterà instabile al Sud, con qualche rovescio o temporale su Puglia, Basilicata, Calabria e, più marginalmente, anche nel nord della Sicilia. Nelle restanti regioni la giornata sarà in prevalenza soleggiata, con annuvolamenti di modesta entità, limitati alle aree montuose nelle ore più calde.