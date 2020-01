Oggi rischio di forti piogge in Sardegna

Dopo l’allontanamento della veloce perturbazione n.3 è cominciato l’afflusso di aria più fredda che sta dando origine ad un contenuto calo delle temperature in gran parte del Paese. Questa massa d’aria fredda si sta riversando sul Mediterraneo sottoforma di venti nord-orientali che diverranno particolarmente intensi fra lunedì e martedì, in particolare sui settori occidentali della penisola e sulla Sardegna. In Sardegna, inoltre, il concorso dei venti orientali e di aria umida mediterranea determinerà anche una fase piovosa. In seguito, nelle giornate di mercoledì e giovedì il campo di alta pressione assicurerà di nuovo tempo stabile invernale su tutta l’Italia, con un graduale rialzo delle temperature e venti in attenuazione. L’anticiclone si indebolirà negli ultimi giorni della settimana consentendo l’avvicinamento ed il transito di una perturbazione atlantica.

Previsioni meteo per oggi. Ampie schiarite al Nord, a parte qualche velatura e possibili addensamenti in Emilia Romagna, Basso Piemonte e Liguria. Nuvolosità variabile, a tratti compatta, nelle altre regioni, specie in Sardegna dove saranno possibili piogge localmente intense in particolare nel settore orientale dell’isola. Sporadiche e deboli piogge non escluse anche su versante adriatico, Basilicata, Calabria e Sicilia; al mattino qualche fiocco di neve in Appennino tra Romagna e nord delle Marche fino a quote collinari. Temperature minime in rialzo al Sud e sulle Isole, in calo al Nord; massime stazionarie o in leggera diminuzione. Venti da moderati a forti, dai quadranti orientali sui settori di ponente, di Tramontana in Liguria. Mari: fino a molto mossi quelli ad ovest della Penisola, fino ad agitati il mare e Canale di Sardegna.

Previsione meteo per martedì. Prevalenza di nuvole in Sardegna e tra la Sicilia orientale e la Calabria ionica con locali deboli piogge sul basso Ionio, anche forti sulla Sardegna orientale. Un po’ di nubi sparse ma innocue sull’estremo Nordovest e sul Medio adriatico. Più soleggiato nel resto s’Italia con le schiarite più ampie al Nordest. Temperature minime in ulteriore calo al Nord, con gelate diffuse. Massime in aumento sul gran parte del settore peninsulare e nelle Isole. Su Sicilia e Sardegna punte fino ai 17-18°C. Ancora ventoso nei mari di Ponente con forte Tramontana nel ponente ligure e forte Scirocco nel canale di Sicilia a soprattutto in Sardegna con possibili raffiche burrascose.

Foto iStock/Getty Images