Oggi giornata di maltempo in gran parte del Paese

La perturbazione numero 2 del mese di giugno lunedì attraverserà gran parte della nostra Penisola, portando così piogge diffuse su quasi tutte le regioni italiane, mentre le temperature caleranno quasi dappertutto, facendo registrare valori nel complesso al di sotto della norma. Il tempo rimarrà instabile anche nella parte centrale della settimana, tra martedì e giovedì, quando si formeranno quotidianamente numerosi temporali, specie al Centro-Nord. Possibile invece, grazie a un generale rialzo della pressione, un miglioramento della situazione meteo nella giornata di venerdì.

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì nuvole su gran parte d’Italia, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Nel corso del giorno rovesci e temporali qua e là su tutte le regioni del Centro-Nord, Campania, Basilicata, nord della Puglia e zone montuose di Calabria e Sardegna. Temperature massime in calo al Nordest e gran parte del Centro-Sud.

Previsioni meteo per martedì. Martedì molte nubi e piogge sparse, anche a carattere temporalesco, su tutto il Nord. Alternanza tra sole e nuvole sul resto d’Italia, con isolati rovesci e temporali, specie al pomeriggio, su zone interne del Centro, coste centrali adriatiche, Irpinia, Puglia, Basilicata, nord della Calabria, Sicilia Tirrenica e interno della Sardegna. Temperature massime in ulteriore lieve calo al Nordovest, regioni tirreniche e Sardegna.