Nuovo virus in Cina: cosa è l’Hmpv e sintomi

Un nuovo virus sta preoccupando la Cina. Nelle ultime settimane sono aumentati i casi di contagio da HMPV, il metapneumovirus umano, una malattia respiratoria che causa sintomi influenzali o simili al raffreddore che presenta anche rischi e/o complicazioni come bronchite o polmonite tra la popolazione anziana, bambini piccoli e persone immunodepresse. C'è chi è arrivato a temere una nuova possibile pandemia, ma le autorità locali cinesi e il portavoce del ministero degli esteri cinese Mao Ning invitano alla prudenza.

Cosa è l'HMPV e perché preoccupa la Cina?

L'HMPV è il nuovo virus diffusosi in Cina facendo scattare l'allerta con ospedali affollati e contagi in aumento, ma gli esperti affermano che il rischio di un'altra pandemia simile al Covid è davvero basso. Il metapneumovirus umano è una malattia appartenente alla stessa famiglia del virus respiratorio sinciziale (RSV) ed è in circolazione dal 2001 quando è stata identificata per la prima volta nei Paesi Bassi.

L'HMPV non è altro che una malattia respiratoria che, se non curata a dovere, può creare delle complicazioni come bronchite o polmonite nei soggetti immunodepressi o più deboli. La diffusione e l'aumento dei contagi nella Cina settentrionale ha riacceso i riflettori su un virus già noto e che si presenta durante la stagione invernale. Il CDC, centro per il controllo delle malattie, ha invitato le persone a prendere precauzioni in materia di salute e igiene respingendo le voci diffusesi online che parlano di ospedali in tilt e il timore di una nuova pandemia come il Covid.

"Le infezioni respiratorie tendono a raggiungere il picco durante la stagione invernale" ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning. Non solo, Ning ha precisato: "le malattie sembrano essere meno gravi e diffuse su scala minore rispetto all'anno precedente", invitando alla prudenza. Anche Jacqueline Stephens, docente di sanità pubblica presso la Flinders University in Australia, dalle pagine del The Guardian ha detto: "ora siamo più cauti con le epidemie. Tutti sono ipervigili, certo questo termine metapneumovirus umano suona spaventoso".

HMPV, quali sono i sintomi e regole da seguire per limitare diffusione

I sintomi dell'HMPV sono simili a quelli del raffreddore o dell'influenza e rientra in quei virus che generalmente rientrano nella definizione di "raffreddore comune". Il metapneumovirus umano, se non curato, può portare a malattie più gravi come bronchite e polmonite tra gli anziani, i bambini piccoli e le persone immunodepresse. «Può causare malattie gravi, per questo è importante che le persone sappiano che esiste» ha sottolineato il Prof. Paul Griffin, direttore delle malattie infettive presso Mater Health Services a Brisbane. L'importante è informare le persone dell'esistenza di questo virus e della possibilità di trasmissione visto che al momento non c'è ancora un vaccino o antivirali.

Sicuramente l'HMPV non è paragonabile al Covid-19, visto che la malattia esiste da decenni e c'è un livello di immunità nella popolazione globale dalle infezioni passate come spiegato dagli esperti. Il Prof. Paul Griffin ha spiegato: «non siamo preoccupati per una pandemia di questo virus, ma l'aumento dei casi e l'impatto che sta avendo sono significativi. Sicuramente si può trarre una buona lezione dalla pandemia per ridurre la diffusione, in particolare dato che non abbiamo vaccini o antivirali per l'HMPV». Tra le regole da seguire per evitare la diffusione del virus ci sono sicuramente: l'igiene e il lavaggio delle mani, ma anche tossire e starnutire nel gomito fino alla possibilità di indossare una mascherina qualora si debba per forze di cose frequentare la comunità evitando così di infettare gli altri.