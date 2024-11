Nuovo Codice della Strada: multe e novità. Approvata la riforma, cosa prevede?

Il Nuovo Codice della Strada 2024 è stato ufficialmente approvato dal Senato, introducendo regole più severe per garantire maggiore sicurezza e responsabilità alla guida. Ecco cosa cambia con la riforma.

Nuovo Codice della strada, approvata la riforma: cosa cambia per multe e patenti

Il Nuovo Codice della Strada 2024 porta con sé importanti cambiamenti per garantire maggiore sicurezza sulle strade italiane. Con sanzioni più severe, regole più stringenti per l’uso di monopattini e novità per neopatentati, la riforma punta a ridurre incidenti e promuovere comportamenti più responsabili alla guida. Ecco tutte le nuove regole e cosa cambia per gli automobilisti.

Uso del cellulare alla guida: sanzioni più severe

Una delle principali modifiche riguarda l'uso del cellulare al volante. Le multe per chi guida utilizzando lo smartphone senza vivavoce sono aumentate e variano da 250 a 1.000 euro. Per i recidivi è prevista la sospensione della patente da una settimana a 15 giorni. Se l'infrazione causa un incidente, la sospensione può durare il doppio.

Guida in stato di ebbrezza: introduzione dell'alcolock

Chi guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l subirà sanzioni più rigide. Le multe vanno da 573 a 2.170 euro, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Per tassi alcolemici elevati, le pene comprendono anche l'arresto e la sospensione della patente fino a due anni. Un'importante novità è l'introduzione dell'alcolock, un dispositivo obbligatorio per i recidivi che impedisce l'avvio del veicolo se il conducente ha consumato alcol.

Guida sotto l'effetto di stupefacenti: regole più rigide

Con la nuova riforma, basterà risultare positivi ai test salivari per il ritiro immediato della patente, senza necessità di dimostrare uno stato di alterazione. La revoca avrà una durata minima di tre anni, rendendo più difficile il recupero della patente.

Regole per i monopattini elettrici: obbligo di targa e casco

Tra le novità più attese, l'introduzione di norme per l'uso dei monopattini elettrici. Saranno obbligatori:

La targa ;

; L’ assicurazione ;

; Il casco.

I monopattini potranno circolare solo su strade urbane con limite di velocità inferiore a 50 km/h e dovranno essere dotati di indicatori luminosi.

Novità per i neopatentati

Il divieto per i neopatentati di guidare auto potenti sarà esteso da uno a tre anni. Inoltre, per i titolari di foglio rosa, sarà obbligatorio effettuare esercitazioni certificate su strade urbane ed extraurbane.

Autovelox: maggiore regolamentazione

Gli autovelox saranno posizionati solo su strade con elevati tassi di incidentalità, evitando utilizzi impropri da parte dei comuni. Una misura che punta a ridurre le polemiche sui controlli stradali.

Aumento delle sanzioni per altre infrazioni

La riforma prevede multe più alte per alcune infrazioni:

Sosta nei posti riservati ai disabili : fino a 990 euro ;

: fino a ; Parcheggio nelle corsie dei mezzi pubblici: fino a 660 euro.

Quando entreranno in vigore le nuove regole?

Le modifiche al Codice della Strada 2024 entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È quindi importante informarsi per evitare sanzioni.