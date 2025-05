Nuova stella in cielo: il ritorno di T Coronae Borealis

Immagine di repertorio

A distanza di 80 anni dall'ultima eruzione, nei cieli è arrivata una "nova stella". Si tratta della T Coronae Borealis, nota anche come come T CrB o "Stella Fiammeggiante", destinata a diventare molto luminosa nel 2025.

T Coronae Borealis, tutto quello che c'è da sapere

La T Coronae Borealis è al momento solo un puntino di luce molto debole nel cielo notturno orientale dopo il tramonto, ma è destinata nei prossimi mesi a diventare un punto luminosissimo al punto da essere visibile ad occhio nudo. Si tratta di un vero e proprio evento, visto che a distanza di 80 anni sarà possibile assistere a questo "spettacolo" celeste. La T Coronae Borealis è una stella "nova ricorrente", ossia un sistema stellare che si illumina brevemente ogni 80 anni circa.

Si tratta di una stella unica nel suo genere, in grado di farlo nell'arco di una vita umana. Attenzione: a meno che non sappiate cosa state osservando e come trovarlo, probabilmente non riuscire a vederla ad occhi nudo in cielo. Prima di tutto è importante sapere che la T Coronae Borealis sono due stelle: una gigante rossa in espansione e una piccola e densa nana bianca.

Durante l'espansione, la prima emette idrogeno sulla superficie della seconda. Quando la temperatura della nana bianca raggiunge circa 10 milioni di gradi Celsius, si verifica un'esplosione termonucleare e una nuova stella appare nel cielo per alcuni giorni. Generalmente la nana bianca non viene distrutta e il processo, durato 80 anni, ricomincia.

T Coronae Borealis (T CrB), soirée du 10 mai 2025. Pleine Lune à l'horizon Sud, l'étoile est à une quarantaine de degrés. Temps de pose 11 et 15 min. Objectif 85mm et 200mm F2.8. IMX477 pour les deux (binning 2). pic.twitter.com/Ay6vTS8BM6 — Touzan Dominique (@DominiqueTouzan) May 11, 2025

T Coronae Borealis, distanza di circa 3000 anni luce

L'evento dell'esplosione della T Coronae Borealis nei cieli avverrà ad una distanza di circa 3.000 anni luce. Sebbene la stella sembri eruttare in tempo reale, l'esplosione è avvenuta circa 3.000 anni fa. La luce di T Coronae Borealis impiega infatti questo tempo per raggiungerci. Si tratta dello stesso per tutte le stelle, visto che anche la luce del Sole arriva con 8 minuti "di ritardo". Tutto ciò che vedete è già accaduto, incluso il lampo termonucleare su T Coronae Borealis.

Infine è importante sapere che questo straordinario evento si è verificato per l'ultima volta nel 1964, circa 80 anni. Prima di quella data è avvenuta nel 1866.