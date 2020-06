Nuova perturbazione in avvicinamento

Nel corso della giornata nuvolosità in aumento e dal pomeriggio piogge sparse al Nord per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione (la numero 1 di giugno) che poi tra giovedì e venerdì porterà molte piogge da nord a sud in tutta Italia, con temporali localmente anche di forte intensità. La perturbazione è accompagnata da correnti relativamente fresche che favoriranno anche un sensibile abbassamento delle temperature, già giovedì al Centro-Nord, poi venerdì anche al Sud. Sabato invece il temporaneo rialzo della pressione garantirà prevalenza di tempo bello in gran parte d’Italia.

Previsioni meteo per mercoledì. Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, anche se a tratti non mancherà un po’ di nuvolosità innocua. Nel pomeriggio nubi in aumento in gran parte del Centro-Nord e zone interne del Sud: piogge sparse, anche a carattere temporalesco, su Alpi, Prealpi, Piemonte, Lombardia, pianura veneta e, a carattere più isolato, anche su Liguria, zone interne del Centro e Appennino Meridionale. Temperature massime in lieve calo al Nord, senza grandi variazioni altrove. Moderato Libeccio sulla Liguria, venti per lo più deboli altrove.

Previsioni meteo per giovedì. Bel tempo al Sud e Isole. Nuvole nel resto d’Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di sole nelle regioni centrali: piogge diffuse, localmente anche intense, su tutto il Nord e Toscana; a carattere più isolato qualche acquazzone anche su Umbria e alto Lazio; in serata piogge in estensione anche a basso Lazio e Sardegna. Temperature in deciso calo al Nord, Toscana, Umbria e Marche, in crescita invece al Sud e Isole Maggiori.