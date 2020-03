Nuova perturbazione da giovedì

Mercoledì tempo in peggioramento sulla Sicilia, con qualche pioggia anche sul medio e alto Adriatico. Da giovedì si profila una nuova fase di maltempo per l'arrivo della perturbazione nr.2 del mese di marzo. Le previsioni per le prossime ore.

Giovedì il tempo migliorerà sulla Sardegna e sulle regioni centro-meridionali, mentre una nuova perturbazione avanzerà lentamente verso le regioni settentrionali. Al mattino qualche pioggia sul Levante ligure, deboli nevicate sulle Alpi occidentali sopra 700-800 metri. Nel corso del pomeriggio precipitazioni diffuse su gran parte del Nordovest e prime piogge anche sulla Toscana. Nevicate sulle Alpi sopra 600-900 metri. La sera i fenomeni si intensificano su Levate Ligure e alta Toscana e si estendono a tutto il Nordest. Temperature in aumento al Sud e sulle Isole. Venti dai quadranti meridionali in intensificazione nella seconda parte della giornata su tutti i mari. Venerdì la perturbazione scivolerà lungo la Penisola portando ancora piogge e nevicate e sui rilievi del Nordest nella prima parte della giornata e condizioni di instabilità con piogge anche rovesci temporaleschi al Centro-sud, in particolare nel settore tirrenico.

Venerdì temperature in sensibile rialzo nei valori minimi con massime in lieve ripresa ma in generale inferiori alla media stagionale sulle regioni settentrionali, specie al Nordest e in Emilia Romagna. Giornata ventosa su tutti i mari in particolare forte Maestrale sui mari di Ponente e Libeccio su Ionio e basso adriatico. L’aria fredda che segue la perturbazione darà luogo nella giornata di sabato a un vortice di bassa pressione nel Tirreno responsabile di una fase ancora instabile o perturbata soprattutto al Sud e in Sicilia ma con piogge e rovesci anche in Emilia Romagna ed estremo Nordest con temperature in calo e venti piuttosto intensi. L’instabilità domenica potrebbe interessare ancora l’estremo Sud