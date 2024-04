Meteo, 25 aprile: ancora qualche pioggia e temporale: ecco dove

La circolazione di stampo invernale attualmente ancora presente sull’Italia è destinata a modificarsi progressivamente nel corso di questo ponte del 25 aprile, consentendo un graduale addolcimento del clima. La disposizione delle correnti dapprima dai quadranti occidentali e poi anche da quelli meridionali, infatti, sospingerà masse d’aria più temperate, che favoriranno un rialzo delle temperature, più sensibile a partire dal weekend, fino a riportarsi su valori al di sopra della media stagionale, soprattutto al Centro-Sud. Dal punto di vista del tempo, questo tipo di flusso apporterà sul nostro Paese molta variabilità e favorirà un’atmosfera a tratti instabile, con occasione per alcune precipitazioni. In particolare venerdì al Centro-Nord, complice il passaggio veloce di una perturbazione atlantica (la n.8 del mese) e poi ancora tra sabato e domenica, ma limitatamente al Nord-Ovest, lambito da un altro esteso sistema nuvoloso (perturbazione n.9) in evoluzione sull’Europa occidentale. Da domenica, invece, tendenza ad un deciso miglioramento al Centro-Sud e al Nord-Est con prevalenza di sole e picchi di temperatura oltre 25°C.

Le previsioni meteo per giovedì 25 aprile

Sulla maggior parte delle regioni nuvolosità irregolare alternata a schiarite a tratti ampie. Al mattino possibili isolate piogge su Friuli Venezia Giulia e settore del basso Tirreno. Nelle ore centrali del giorno aumento dell’instabilità con possibili piogge isolate o brevi rovesci nelle zone interne del Centro-Sud, intorno all’Appennino settentrionale e sulle Prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le coste del medio-basso Adriatico e quelle tirreniche del Sud. Quota neve in rialzo oltre i 1500 metri. Fenomeni ovunque in esaurimento in serata. Temperature: massime in lieve rialzo al Nord-Est, al Centro e sulle Isole; valori ancora sotto la media. Ancora un po’ ventoso al Sud e sulle su Isole per venti tesi occidentali. Mari mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 26 aprile

Cielo da poco a parzialmente nuvoloso al Sud e sulle Isole, con solo delle brevi piogge nel pomeriggio sul nord della Puglia. Nuvoloso nel resto d’Italia, con possibili piogge al mattino al Nord-Ovest, nel pomeriggio anche su Emilia, Venezie e zone interne del Centro, in attenuazione alla sera. Temperature quasi ovunque in ulteriore leggero rialzo, ma ancora inferiori alla norma, eccetto sulle Isole e in Calabria. Venti in leggero rinforzo dai quadranti meridionali.