Meteo, dal 28 aprile picchi oltre 25 gradi: ecco dove

Nel fine settimana tra il 27 e il 28 aprile affluiranno venti miti da Sud, con Scirocco in rinforzo in particolare sui mari di ponente, che porteranno un deciso aumento termico: le temperature torneranno su valori diffusamente intorno alla media stagionale entro sabato, per poi spingersi anche al di sopra della norma, domenica, soprattutto nelle regioni centro-meridionali e nelle Isole maggiori. Il rialzo termico sarà meno sensibile al Nord, e in particolare al Nord-Ovest dove insisterà aria più fresca, ma con un clima che anche in queste regioni tornerà primaverile.

Tendenza meteo: temperature in netto aumento dal 27-28 aprile

Domenica 28 aprile il tempo sarà soleggiato in gran parte del Paese. Faranno eccezione le regioni di Nord-Ovest, dove sarà presente una nuvolosità più estesa. In base agli ultimi aggiornamenti nella prime ore della giornata dovrebbe piovere su Piemonte e Ponente Ligure con quantitativi di pioggia più rilevanti sul settore settentrionale del Piemonte. Qualche pioggia potrebbe spingersi anche sulla Lombardia nord-occidentale. Limite della neve oltre i 2.000 metri. Nella seconda parte della giornata le piogge dovrebbero attenuarsi e limitarsi in forma residua alle Alpi occidentali. Le temperature saranno in ulteriore aumento, e la colonnina di mercurio si spingerà anche al di sopra della media stagionale al Centro-Sud e sulle Isole. Picchi oltre i 25 gradi soprattutto in Sardegna.

All’inizio della prossima settimana clima molto mite in tutte le regioni con Scirocco sulla Sardegna. Lunedì sole su gran parte dell’Italia a parte qualche annuvolamento al Nordovest. Tra martedì 30 aprile e il Primo Maggio un flusso instabile di correnti meridionali porterà probabilmente delle piogge sulle Isole maggiori in particolare in Sardegna e dalla seta anche sul Nordovest.