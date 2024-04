Meteo, 26 aprile molto variabile e più mite: le previsioni

Spiccata variabilità e clima progressivamente più mite: ecco, in sintesi, quanto ci attende nel corso di questo ponte del 25 aprile, durante il quale si chiuderà la parentesi di freddo tardivo che ci ha accompagnati sino ad oggi, grazie ad una modifica della circolazione atmosferica a livello europeo. La disposizione delle correnti, sul bacino del Mediterraneo, prima dai quadranti occidentali e poi meridionali, infatti, consentirà l’afflusso di masse d’aria via via più temperate, responsabili di un rialzo delle temperature, più evidente tra domenica e fine mese, quando si riporteranno al di sopra della media stagionale, con valori al Centro-Sud anche oltre i 25 °C.



Dal punto di vista del tempo, in seno a questo flusso più mite ma anche più umido, si muoveranno due perturbazioni. La prima (la n.8 di aprile) attesa venerdì, con occasione per altre precipitazioni, più probabili al Centro-Nord. La seconda (la n.9) tra sabato e domenica, con effetti soprattutto al Nord-Ovest, più marginalmente al Nord-Est e al Centro nella giornata di sabato. A inizio settimana tendenza ad un deciso miglioramento anche al Nord, ma a inizio maggio si profila ovunque il ritorno del maltempo.

Le previsioni meteo per venerdì 26 aprile

Venerdì ultime ampie schiarite in mattinata all’estremo Sud e sulle Isole. Per il resto, cielo da nuvoloso a coperto e alcune precipitazioni. I fenomeni, a carattere sparso e intermittente, saranno più probabili da metà giornata al Centro-Nord, nelle zone interne della Sardegna, su Campania e nord della Puglia, ma tenderanno ad esaurirsi già nel corso della serata, concentrandosi su Piemonte e nordovest Lombardia. Temperature: minime in aumento. Massime in calo al Nord, dove resteranno sotto la norma; in lieve rialzo al Sud e sulle Isole dove si potranno toccare i 20-22 gradi. Venti: si disporranno dai quadranti meridionali, moderati o tesi su mar Tirreno centro-meridionale e Canale di Sicilia, che saranno mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per sabato 27 aprile

Sabato tempo in prevalenza soleggiato su coste centrali adriatiche, basso Lazio, regioni meridionali e Isole maggiori, salvo nuvolosità passeggera sulla Sardegna e modesti annuvolamenti nel pomeriggio attorno ai rilievi. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nelle restanti regioni, con alcune precipitazioni sin dal mattino al Nord-Ovest (nevose sui rilievi fin verso 1400 metri); nel pomeriggio, in forma isolata, anche su Emilia Romagna, Prealpi di Nord-Est, Toscana e zone interne delle Marche. A fine giornata fenomeni in intensificazione su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria di ponente. Temperature: massime in aumento, più evidente al Sud, con punte fino a 23-24 gradi nelle Isole. Venti moderati o tesi di Scirocco su Tirreno occidentale, Sardegna e Canale di Sicilia.