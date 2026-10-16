Neve sulle montagne: quando potrebbero arrivare le prime vere nevicate in Italia?

L’autunno comincia a farsi sentire anche nelle località di alta montagna, dove sono già arrivati i primi fiocchi di neve della stagione autunnale 2026. Dopo un avvio di ottobre caratterizzato da temperature ancora piuttosto miti e da una stabilità climatica, il passaggio di alcune perturbazioni dei giorni scorsi ha già regalato i primi fiocchi di neve sulle vette più alte, soprattutto sulle Alpi.



Ma questo è soltanto un primo assaggio di neve della stagione: per capire quando arriveranno le vere e proprie nevicate bisognerà fare attenzione all’evoluzione del tempo nelle prossime settimane, tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.

Prima neve di autunno 2026 già arrivata sulle Alpi

La stagione delle prime nevicate è già iniziata. Lo scorso 9 ottobre, la neve ha fatto la sua comparsa sulle Alpi, interessando il Passo dello Stelvio, Sestriere, Pragelato e Claviere. Fiocchi di neve sono scesi fino a quote comprese tra 1.600 e 1.800 metri. Sulle cime più elevate invece, si sono verificate precipitazioni nevose ancora più abbondanti.

Anche per quello che riguarda l'Appennino centrale sono arrivate le prime nevicate. Il 13 ottobre scorso infatti, deboli nevicate sono state segnalate sulle vette del Gran Sasso, con tracce anche sul Monte Camicia, sul Monte Prena e in altre aree del massiccio. Ovviamente non si tratta dell’arrivo della fase invernale, ma prime nevicate autunnali che lasciano accumuli modesti.

Quando arriveranno nuove nevicate in montagna?

Nei prossimi giorni bisogna prestare attenzione alle perturbazioni atlantiche e all'eventuale aria più fredda che arriverà sulle Alpi. Nel fine settimana del 17 e 18 ottobre è atteso un nuovo peggioramento climatico, con precipitazioni soprattutto al Nord-Ovest e sui settori alpini. Ovviamente si tratta di pioggia che non significa automaticamente presenza di neve.

Al momento quindi, non è possibile indicare una data precisa per la prossima nevicata. Le condizioni potrebbero risultare favorevoli soprattutto sui rilievi più elevati. Nel corso delle prossime settimane, l'eventuale arrivo di aria fredda sulle Alpi, potrebbe favorire nuove nevicate, soprattutto oltre i 2.000 metri.

Sull’Appennino, invece, la neve potrebbe comparire più avanti nella stagione, anche se le vette più alte possono essere interessate dai primi fiocchi già in ottobre. Gran Sasso e Maiella sono tra i massicci da monitorare.

Neve in arrivo entro la fine di ottobre?

Le prossime settimane saranno importanti per capire se l’autunno riuscirà a imporre condizioni più fredde anche in montagna. Le tendenze a medio e lungo termine suggeriscono un’evoluzione variabile, ma non permettono di stabilire con affidabilità quando si verificheranno le prossime nevicate né quanto saranno abbondanti.

Al momento la prima neve è già arrivata sulle montagne italiane, ma per la vera svolta invernale bisogna attendere gli aggiornamenti tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, periodo in cui si presenteranno occasioni più favorevoli per nevicate più estese e accumuli più significativi.