La NASA crea un team indipendente per studiare gli avvistamenti di UFO

La NASA va alla caccia degli UFO: l’agenzia spaziale statunitense ha annunciato la creazione di un team indipendente di ricercatori per studiare in maniera approfondita gli Uap, i fenomeni aerei non identificati. Il gruppo, secondo quanto riporta il Guardian, avrà il compito di setacciare tutte le informazioni disponibili pubblicamente e valutare quali altre nozioni servono per comprendere il fenomeno degli avvistamenti.

Alla ricerca di una spiegazione agli UFO

Una scelta, quella della NASA, che potrebbe apparire controversa agli occhi della comunità scientifica. Ma non per Thomas Zurbuchen, responsabile scientifico dell’agenzia: “Non ci nascondiamo per il rischio che la nostra reputazione si attaccata, la nostra convinzione è che il problema più grande del fenomeno degli UFO è che mancano i dati per analizzarlo”. La NASA infatti considera questa operazione il primo passo per spiegare gli Uap, i fenomeni aerei non identificati.

“Dobbiamo approcciare il problema con umiltà”

Il team sarà guidato dall’astrofisico David Spergel: secondo lo scienziato l’unico punto di partenza dello studio sarà che i fenomeni aerei non identificati hanno presumibilmente diverse spiegazioni: “Dobbiamo approcciare questo problema con umiltà”, ha detto. “Ho passato quasi tutta la mia carriere come cosmologo, non sappiamo da cosa sia composto il 95% dell’universo. Ci sono ancora cose che non comprendiamo”. E il suo team avrà proprio il compito di provare a portare un po’ luce.