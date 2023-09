Mistero sul fondo dell’Oceano, trovata una ‘sfera dorata’: “Non sappiamo cosa sia”. VIDEO

Una scoperta sul fondo dell’oceano ha lasciato stupiti e incuriositi scienziati e ricercatori: è stata infatti trovata una sorta di “sfera dorata” sul fondale, e nessuno sa di che cosa si tratti. Un team dell’agenzia governativa statunitense NOAA, appartenenti al dipartimento della Ocean Exploration, stava utilizzando un veicolo a controllo remoto quando ha individuato questo misterioso oggetto a 3,2 chilometri di profondità, al largo delle coste dell’Alaska, il 30 agosto. Al momento del ritrovamento un membro della spedizione Seascape Alaska 5 ha commentato ironicamente che “è come l’inizio di un film horror”, mentre un altro ha aggiunto: “Sono abbastanza certo che il primo episodio di X-FIles sia iniziato così”.

Il mistero della “sfera dorata”

Al di là delle battute, il team di ricercatori e scienziati ha deciso di raccogliere un campione con uno strumento del rover, e portarlo in un laboratorio a bordo di una nave. Emily Crum del NOAA ha detto che parti della “sfera dorata” sono state recuperate con successo e portata a bordo della nave Okeanos Explorer. Tuttavia, nemmeno lì è stato possibile risolvere il mistero che circonda questo ritrovamento: “Sembra che non sia possibile saperne di più finché la missione non sarà finita e potremmo portare il campione in un laboratorio maggiormente attrezzato”. Per scoprire cosa si cela dietro questa “sfera dorata”, bisognerà quindi aspettare almeno il 16 settembre, data in cui la missione di esplorazione dovrebbe concludersi.