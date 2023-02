Misteriosa sfera di metallo sulla spiaggia in Giappone: di cosa si tratta

Foto da Twitter

Una grande sfera di ferro che misura 1,5 metri di diametro è stata ritrovata sulla spiaggia di Enshu, nella città di Hamamatsu in Giappone. L'oggetto misterioso ha attirato l'attenzione dei residenti e dei media. Le immagini relative alla grossa sfera, fin da subito hanno scatenato l'ironia degli utenti social, con bizzarre ipotesi e teorie fantascientifiche.

Giappone, sfera misteriosa è comparsa sulla spiaggia

Con i tempi che corrono, tra avvistamenti Ufo in aumento e tattiche di spionaggio con palloni spia, l’oggetto misterioso di forma sferica apparso sulla spiaggia in Giappone ha destato molta curiosità nei residenti. Tutti a domandarsi cosa sia quella enorme sfera che, come riporta il Guardian, "Misura circa 1,5 metri di diametro". La sfera con sulla superficie evidenti macchi di ruggine, appare di colore marrone-arancione.

La polizia locale e i residenti sono rimasti sconcertati nel vedere arenata sulla spiaggia la grossa palla di ferro. Le autorità locali hanno infatti ammesso di non sapere cosa sia in realtà l'oggetto misterioso di forma sferica e nemmeno del perchè si trovi sulla spiaggia. L'unica certezza data dalle autorità locali è che la sfera "non sta per esplodere" come in molti hanno pensato in un primo momento. Ad escludere la possibilità che potesse trattarsi di una bomba è stato il passaggio ai raggi X per vedere cosa la sfera contenesse al suo interno.

La misteriosa palla/boa ritrovata un Giappone in realtà scopriremo che è una sfera del drago che serve per evocare Shenron...



Gli avvistamenti alieni non sono altro che Goku o i Namecciani che cercano la sfera.



Eh niente ho guardato e continuo a guardare troppi cartoni animati… https://t.co/iEkkcLDLZ8 pic.twitter.com/eI0sPFl9DI — ωєвмαякєтнιик (@WebMarkeThink) February 23, 2023

Scoppia l'ironia sul web

Sembra che l'oggetto misterioso sia lì da circa un mese. All'inizio si è pensato a un pallone spia cinese, poi a qualcosa che possa riguardare gli Ufo. L’ironia degli utenti del web ha spinto qualcuno a sostenere che la sfera sia la dimostrazione dell’esistenza di Dragon Ball, celebre manga giapponese che ripercorre le avventure di Son Goku.

Sfera in Giappone: di cosa si tratta

A sfatare ogni dubbio sull'oggetto misterioso è la presenza di due maniglie posizionate sulla superficie. Molto probabilmente si tratta di una boa che si è semplicemente staccata e persa in mare. La presenza delle due maniglie sulla superficie sta proprio a significare che l'oggetto può essere agganciato a qualcos'altro.