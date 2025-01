Meteo weekend, vortice ciclonico in azione: le zone a rischio maltempo dal 18 gennaio

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che l’intenso vortice ciclonico che venerdì si porterà a ridosso dell’Italia, portando forte maltempo, tenderà a indebolirsi nel corso del weekend pur continuando a influenzare le condizioni meteo al Centro-Sud e, soprattutto, sulle Isole maggiori.

La tendenza meteo per il weekend

Sabato 18 gennaio la circolazione ciclonica sarà ancora in grado di condizionare lo scenario meteo sulle Isole e quasi tutte le regioni centro-meridionali. Più nel dettaglio, al mattino saranno ancora possibili rovesci sul settore orientale della Sardegna, sull’alta Calabria ionica, sulla Basilicata e nel sud della Puglia; piogge e rovesci isolati nel sud della Sicilia e sulla Campania. Nel pomeriggio insisteranno i rovesci in Sardegna, specie sui settori orientali dell’isola, e qualche pioggia potrà coinvolgere la Puglia, il Molise e l’Abruzzo, con occasionali rovesci sulla Sicilia e la Calabria. Il limite delle nevicate sull’Appennino abruzzese e molisano salirà a circa 1.400 metri.

Al Nord le condizioni meteo resteranno stabili, con prevalenza di sole. Le temperature saranno in rialzo sulle regioni settentrionali, in lieve calo in Sicilia. I venti saranno deboli in gran parte del Paese mentre soffieranno ancora tesi di Tramontana in Liguria e orientali in Sardegna.

Stando alle attuali proiezioni domenica potremmo assistere a un aumento della nuvolosità anche al Nord, anche se non sembrano profilarsi precipitazioni rilevanti. Piogge significative sono invece probabili sulla Sardegna, ancora una volta soprattutto sul settore tirrenico, e sulla Sicilia occidentale. Le temperature aumenteranno soprattutto nelle regioni centrali e in Campania, mentre caleranno lievemente al Nord e non subiranno grandi variazioni altrove.

I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione.