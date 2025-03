Meteo, weekend tra maltempo intenso e caldo anomalo: le previsioni da sabato 22 marzo

Il primo weekend di primavera, quello del 22 e 23 marzo, sarà segnato dal maltempo in molte regioni per l’arrivo di due diverse perturbazioni. La numero 10 del mese attraverserà il Centro-Nord nella giornata di sabato, seguita a stretto giro dalla numero 11 che, tra sabato sera e le prime ore di lunedì, coinvolgerà anche le regioni meridionali. Entrambi i sistemi perturbati saranno accompagnati da intensi venti di Scirocco, con rischio di raffiche tempestose (fino a 100 km/h) possibili al Sud e in Sicilia fino a tutta la giornata di domenica, e probabili mareggiate lungo le coste esposte; da segnalare anche il trasporto di sabbia sahariana.

Al Sud e in Sicilia si conferma una fase di caldo anomalo - con picchi massimi che potranno sfiorare i 30 gradi - mentre sulle Alpi è in arrivo un altro rilevante quantitativo di neve fresca entro la fine domenica: fino a mezzo metro atteso sopra i 1500-2000 metri.

Le previsioni meteo per sabato 22 marzo

Al mattino precipitazioni diffuse al Centro-Nord, tranne in Piemonte e nel Ponente Ligure; locali rovesci in Toscana; sulle Alpi neve oltre i 1500-1600 metri. Nel pomeriggio il cielo resterà nuvoloso o molto nuvoloso, ma con una pausa nei fenomeni che saranno solo isolati. Al Sud e sulle Isole maggiore variabilità, con locali brevi piogge in Campania e Puglia. Nel corso della serata tendenza ad un nuovo deciso peggioramento al Centro-Nord, con dei temporali in Liguria.

Venti da moderati a forti di Scirocco su tutti i mari, che risulteranno mossi o molto mossi. Raffiche fino a 80-90 Km/h in Sicilia. Temperature in aumento al Sud e in Sicilia, con punte oltre i 25 gradi nell’isola e in Calabria.

Per la giornata di sabato 22 marzo la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo fino ad arancione per rischio idrogeologico su parte della Toscana (Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia). Diramata anche l'allerta meteo gialla sul resto della Toscana e in alcuni settori di Emilia Romagna, Lazio e Umbria.

Le previsioni meteo per domenica 23 marzo

Su tutte le regioni cielo in prevalenza nuvoloso, con nuvolosità più compatta al Nord e maggiore spazio per le schiarite su medio Adriatico, Basilicata, Calabria e Isole. Precipitazioni più probabili e diffuse tra la notte e il mattino. Nel pomeriggio-sera il tempo resta instabile, con occasione per piogge intermittenti, al Nord, tra Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

Temperature massime in ulteriore aumento su Calabria e Sicilia dove si potranno sfiorare i 30 gradi. Venti di Scirocco fino a tempestosi tra Adriatico meridionale, Puglia, Canale d’Otranto, mar Ionio e Sicilia orientale, con raffiche intorno ai 100 Km/h, mari fino ad agitati e probabili mareggiate sulle coste prospicienti.