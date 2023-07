Meteo weekend: che tempo farà nel fine settimana del 22-23 luglio

L'Italia è divisa in due: maltempo e rovesci nelle regioni del Nord, mentre al Centro-Sud persiste l'anticiclone africano con caldo e temperature bollenti. Che tempo farà nel weekend? Ecco le previsioni meteo.

Meteo, piogge al Nord e caldo al Centro-Sud

Non si placa la seconda ondata di calore dell'estate 2023 con l'Anticiclone Nordafricano che continua ad interessare tutte le regioni del Centro-Sud con clima rovente e temperature da record. Al Nord, invece, in atto l’indebolimento dell’anticiclone con il ritorno del maltempo e l'afflusso di correnti più instabili. Nelle ultime ore, infatti, temporali e rovesci, anche localmente intensi, hanno interessato le regioni del Nord-Est colpite da grandinate e forti raffiche di vento. Questa ondata di maltempo proseguirà al Nord fino alla fine di sabato 22 luglio, visto che da domenica 23 luglio è previsto un miglioramento generale. La prossima settimana, infatti, sarà ancora all'insegna del grande caldo con una massa d'aria bollente che tornerà ad espandersi lungo tutto lo stivale con nuovi record di 45-47° al Sud e Isole.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 21 luglio: piogge e rovesci nelle regioni settentrionali. In particolare Lombardia e Veneto interessate anche da uno stato di allerta meteo arancione e gialla per rischio piogge e temporali. Fenomeni temporaleschi, anche intensi, sono previsti anche su Alpi e zone di pianura di Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia. Nel resto del paese bel tempo con sole e temperature tra i 37-40°.

Meteo, le previsioni di sabato 22 e domenica 23 luglio

Che tempo farà nel weekend? Sabato 22 luglio ancora clima instabile e variabile nelle regioni del Nord colpite da un'ondata anomala di maltempo. Dalle prime ore del pomeriggio le previsioni meteo delineano un miglioramento in pianura fra Lombardia, Veneto ed Emilia. Nel resto del paese bel tempo con sole e qualche possibile annuvolamento con rischio rovesci su alta Toscana e nord delle Marche. In calo le temperature al Nord con valori sotto la media, mentre ancora in aumento al Sud e Isole.

Domenica 23 luglio bel tempo e sole al Centro-Sud con qualche possibile nuvola solo su Sardegna. Clima stabile anche nelle regioni del Nord dove ritorna il sole e temperature in aumento. Al Sud persiste la calura con un clima molto caldo e temperature roventi. La prossima settimana sarà ancora nel segno dell’anticiclone africano che si consoliderà nelle regioni centro-meridionali con temperature estremamente alte e possibili nuovi record. Lunedì 24 luglio brevi rovesci sui settori alpini e lungo le Prealpi, mentre martedì 25 una nuova perturbazione interesserà le regioni del Nord con nuovi temporali nella Pianura Padana. Stando alle previsioni la seconda ondata di calore dell'estate 2023 dovrebbe attenuarsi solo nella seconda parte della settimana.