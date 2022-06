Meteo: weekend stabile e caldo. Nuova fiammata africana all'orizzonte: la tendenza

La perturbazione che venerdì 24 giugno attraverserà parte del Nord, sabato 25 si allontanerà dall'Italia e in tutto il Paese il tempo tornerà stabile. Nel dettaglio, la giornata di sabato sarà caratterizzata da una generale stabilità atmosferica con tanto sole e un clima caldo in tutte le regioni. Da segnalare al mattino solo un po' di nuvolosità residua nel settore del Levante Ligure, in graduale dissolvimento. Nel corso della giornata temporanei annuvolamenti riguarderanno anche i rilievi delle Isole e del Centro-Sud; qualche nuvola anche a ridosso delle Alpi orientali e occidentali.

Temperature minime in calo, in particolare al Centro-Nord; valori massimi in aumento sulle Alpi occidentali e in Sardegna, stazionarie o in leggero calo altrove; clima sempre molto caldo al Sud e in Sicilia. Venti in generale deboli, nel corso della giornata venti da est in intensificazione sul canale di Sardegna. Mari calmi o poco mossi con moto ondoso in aumento nel canale di Sardegna.

All'inizio della prossima settimana si profila una nuova e più intensa ondata di caldo: la tendenza meteo

Domenica 26 giugno sarà un'altra giornata prevalentemente soleggiata e calda in gran parte del Paese con temperature di nuovo in aumento, soprattutto al Centro-Nord e sulla Sardegna.

Per l'inizio della prossima settimana, nello scenario attualmente più probabile, assisteremo ancora una volta all'espansione verso il Mediterraneo e l'Italia dell'Anticiclone nord africano che comporterà una fortissima ondata di caldo (probabilmente rimarrà ai margini solo l'estremo Nord-Ovest).