Meteo weekend: maltempo in attenuazione, ma verso Natale tornano pioggia e neve

La perturbazione numero 5 di dicembre, rinominata Tempesta Dionisio, abbandonerà la nostra Penisola nella giornata di domani lasciando spazio a un generale ma temporaneo miglioramento del tempo; insisteranno però venti intensi al Sud, mentre le fredde correnti polari al seguito della perturbazione causeranno quasi dappertutto un ulteriore calo delle temperature.

Nella seconda parte di domenica è poi atteso l’arrivo di un’altra perturbazione(la numero 6 di dicembre) che causerà un nuovo peggioramento del tempo al Centro-Nord.

L’aria fredda che accompagna questa nuova perturbazione contribuirà a mantenere un clima freddo, con temperature anche al di sotto della media, e darà vita a un vortice di bassa pressione che, per tutta la prima parte della prossima settimana compreso il giorno di Natale, spingerà nuvole, piogge e nevicate a quote piuttosto basse sul Medio Adriatico e al Sud; nel resto d’Italia il periodo natalizio sarà invece caratterizzato da prevalenza di tempo soleggiato.

Le previsioni meteo per sabato 21 dicembre

Sabato prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Nord. Alternanza tra sole e nuvole al Sud e Isole Maggiori, con isolate piogge residue su Calabria Meridionale, nord della Sicilia e Sardegna Meridionale; qualche nevicata sui rilievi siciliani oltre 1200-1300 metri. Intensi venti di Maestrale al Sud e Isole.

Temperature massime in leggero rialzo nel medio versante tirrenico e in Sardegna, in calo altrove.

Le previsioni meteo per domenica 22 dicembre

Domenica bel tempo all’estremo Sud. Nuvole sul resto d’Italia: piogge, per lo più a carattere isolato e a partire dal pomeriggio, su alto Piemonte, alta Lombardia, Venezie, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna; neve sulle zone alpine oltre 600-1000 metri. In serata piogge in estensione anche al resto del Centro-Sud.

Temperature massime in lieve diminuzione al Nord; stazionarie o in leggero aumento.