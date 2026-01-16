Due perturbazioni nel weekend: dove arriva la pioggia tra sabato 17 e domenica 18 gennaio

La perturbazione di origine africana che ha raggiunto il nostro Paese, nelle prossime ore porterà maltempo soprattutto al Nord-Ovest e nelle Isole maggiori, con nevicate sulle zone alpine solo a quote medio-alte, perché le tiepide correnti meridionali associate al peggioramento del tempo contribuiranno a mantenere le temperature al di sopra della norma. Questa perturbazione insisterà sul nostro Paese anche nella giornata di domani, portando altro maltempo: nel mirino ci saranno soprattutto Nord-Ovest, Isole maggiori ed estreme regioni meridionali.

La perturbazione si allontanerà verso la Grecia alla fine di sabato, ma sarà presto seguita da un altro sistema perturbato (la perturbazione numero 7 di gennaio) che, proveniente da ovest, tra domenica e lunedì porterà nuovo maltempo al Nord-Ovest, nelle regioni tirreniche e nelle Isole Maggiori.

In questo contesto, le correnti relativamente miti che accompagnano i sistemi perturbati manterranno le temperature su valori elevati, in generale superiori alla media stagionale. Tra domenica e l'inizio della prossima settimana, tuttavia, si profila l'afflusso di aria più fredda che farà probabilmente crollare la colonnina di mercurio verso valori di nuovo al di sotto della norma.

Le previsioni meteo per sabato 17 gennaio

Domani nuvole in tutta Italia, ma con momenti di tempo soleggiato, almeno nelle regioni centrali. Nel corso del giorno piogge sparse al Nord-Ovest e in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; neve sulle zone alpine al di sopra di 1000-1400 metri.

Venti moderati di Scirocco al Sud e Isole. Temperature con poche variazioni e sempre in generale al di sopra delle medie stagionali, sia nei valori minimi che nelle massime.

Le previsioni meteo per domenica 18 gennaio

Anche domenica le nuvole avranno la meglio su tutta Italia. Nel corso del giorno piogge sparse coinvolgeranno Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e, a carattere più isolato, anche Toscana, Marche, Emilia Romagna e Piemonte, con deboli nevicate sulle Alpi Occidentali al di sopra di 1000-1200 metri; in serata qualche pioggia anche su Veneto, Liguria e Campania.

Temperature minime con poche variazioni; massime in calo al Nord, pressoché invariate altrove.