Meteo weekend: sabato 4 marzo gli ultimi effetti del ciclone. La tendenza e le zone coinvolte

Il ciclone mediterraneo che sta influenzando le condizioni meteo in molte regioni tenderà a spostarsi in direzione sud-est nell'ultima parte della settimana, e nel weekend farà ancora sentire i suoi effetti nei settori più a sud dell'Italia prima di allontanarsi definitivamente verso la Grecia.

Il primo weekend di marzo sarà quindi ancora instabile al Sud, specie nella giornata di sabato, mentre su gran parte del Centro-Nord le condizioni meteo saranno per lo più stabili, influenzate dalla graduale estensione dell'anticiclone che impedirà l'arrivo di nuove precipitazioni.

La tendenza meteo per il primo weekend di marzo

Sabato 4 marzo il vortice di bassa pressione si sposterà nei pressi del Mare Ionio, determinando un tempo ancora instabile principalmente sull’estremo Sud. Contemporaneamente, un anticiclone si estenderà invece sulle regioni centro-settentrionali.

Più in particolare, il tempo sarà abbastanza soleggiato nelle regioni settentrionali e sul versante tirrenico del Centro, con qualche nuvola in più su parte di Emilia e Nord-Est. Nelle altre regioni prevarranno le nuvole, accompagnate da piogge sparse all’estremo Sud peninsulare. Saranno possibili brevi piogge isolate anche sulla Sardegna centro-meridionale e la Sicilia settentrionale, in Abruzzo, in Campania e in Molise.

Le temperature massime caleranno all’estremo Sud per la presenza del vortice ciclonico, mentre nel resto del Paese saranno per lo più stabili.

Domenica 5 marzo il vortice si allontanerà in direzione della Grecia, e sulle regioni meridionali soffieranno venti più umidi di Maestrale che porteranno qualche pioggia soprattutto sul nord della Sicilia e i settori tirrenici della Calabria. Il cielo sarà nuvoloso anche in Sardegna, sul resto del Sud e in Toscana. Nel resto del Centro-Nord si profila una domenica più soleggiata e senza precipitazioni di rilievo.

Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, e nel complesso risulteranno prossime alla norma.