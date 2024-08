Meteo: weekend 10-11 agosto rovente! Caldo estremo e notti tropicali

Nel fine settimana l’alta pressione già presente nell’area mediterranea e sull’Italia tenderà a rinforzare ulteriormente insieme ad un riscaldamento della massa d’aria al suo interno. Sia sabato 10 che domenica 11 agosto saranno quindi giornate stabili, diffusamente soleggiate e molto calde. Anche l’instabilità pomeridiana attorno ai rilievi tenderà a smorzarsi con pochi cumuli in Appennino e un po’ più sviluppati lungo le Alpi ma con comunque con scarso rischio di fenomeni.

Le temperature, come detto, sono destinate ad aumentare: infatti per il weekend e i primi giorni della settimana di Ferragosto si prefigura il culmine dell’ondata di calore per la presenza di una massa d’aria più calda della norma anche di 6-8 gradi, con le anomalie più marcate sulle regioni del Centronord.

Da Nord a Sud farà caldo anche di notte e saranno piuttosto diffuse massime pomeridiane prossime o sopra i 35 gradi e con picchi intorno ai 40 gradi, il tutto accompagnato da clima afoso, specie nelle valli e conche interne del Centronord. La ventilazione sarà leggermente più vivace tra il basso Adriatico e l’alto Ionio mentre altrove l’effetto mitigatore del vento sulla calura sarà possibile solo in prossimità delle coste per l’azione delle brezze.

La settimana di Ferragosto vedrà ancora tanto caldo al Centro-Sud mentre al Nord potrebbe cambiare qualcosa: la tendenza meteo

Secondo le attuali proiezioni questa situazione potrebbe continuare pressoché inalterata anche nel corso della prossima settimana, specie al Centrosud. Al Nord potrebbe essere possibile un temporaneo indebolimento dell’anticiclone intorno a mercoledì 14 ma si tratta di una possibilità ancora affetta da molta incertezza che andrà verificata negli aggiornamenti dei prossimi giorni.