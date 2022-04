Meteo, weekend del primo paggio a rischio pioggia: ecco dove

Lo scenario meteo sta per cambiare per l'Italia: nella giornata di sabato 30 aprile una perturbazione (la numero 9 del mese) si avvicinerà al Nord, dove riporterà nuvole e un po’ di piogge, per poi scivolare nella giornata di domenica 1 maggio anche sulle regioni centrali. Anche su questo settore del Paese favorirà un aumento dell’instabilità, con la formazione di numerosi acquazzoni e temporali.

Al Sud invece il fine settimana del 1 maggio sarà ancora caratterizzato da prevalenza di condizioni meteo stabili, con l'eccezione qualche pioggia in arrivo domenica tra Calabria e Sicilia, lambite da una perturbazione africana in transito sullo Ionio.

Nei primi giorni della prossima settimana il tempo resta instabile nelle ore pomeridiane: lunedì soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud, da martedì soprattutto al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per sabato 30 aprile

Sabato nuvole sparse su gran parte del Nord, con piogge anche sotto forma di rovesci e temporali su Alpi e Liguria; neve sulle Alpi solo a quote elevate, oltre 2.000 metri. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello, con soltanto un po’ di nuvolosità innocua solo sulle zone appenniniche.

Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest, con poche variazioni altrove; clima primaverile con massime fino a 23-24 gradi al Centro-Sud. Venti ovunque di debole intensità. Mari poco mossi, al più localmente mossi quelli meridionali.

Le previsioni meteo per domenica 1 maggio

Domenica osserveremo un’alternanza tra sole e nuvole in gran parte d’Italia: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali coinvolgeranno Alpi, Venezie, Lombardia Orientale, Emilia, zone interne del Centro, Salento, Calabria e Sicilia.

Temperature massime in calo al Nord-Est e in gran parte del Centro-Sud.