Meteo, le previsioni del weekend prima di Natale: che tempo farà il 23 e il 24 dicembre 2023?

Una debole perturbazione è in arrivo in Italia dopo l'indebolimento dell'anticiclone, ma senza piogge e fenomeni temporaleschi intensi. Forte vento e un lieve calo delle temperature che si manterranno su valori al di sopra della media del periodo. Ecco le previsioni meteo del fine settimana prima di Natale.

Meteo, le previsioni del fine settimana prima di Natale: che tempo farà in Italia?

Dal 22 dicembre entra il solstizio d'inverno con un clima mite e temperature primaverili. Con l'indebolirsi dell'anticiclone, l'Italia dovrà fare i conti con il passaggio di una debole perturbazione, la n.6 di dicembre, che si farà sentire davvero poco lungo tutto lo stivale. Non si segnalano piogge e rovesci, ma solo forti venti e un lieve calo delle temperature. L'arrivo del solstizio d'inverno segna anche l'intensificarsi del vento di Maestrale con il rischio di mareggiate, mentre al Nord è previsto il Foehn con le temperature massime che supereranno i 15° con valori di ben 8-10° in più rispetto alla norma. La tendenza meteo fino a Natale è nel segno di un intenso e temperato flusso di correnti nord-occidentali verso il Mediterraneo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, venerdì 22 dicembre: nuvole nelle zone alpine con nevicate oltre 1200/1400 metri circa e possibili piogge sulle Prealpi lombarde. Nuvole anche in Campania, Calabria e Isole Maggiori e non si escludono piogge tra bassa Calabria e Sicilia. Non solo, forti venti da Nord a Sud con raffiche di vento che potrebbero sfiorare anche i 100 km/h in Sardegna e nel Canale di Sicilia. Le temperature in aumento ovunque, in particolare nelle zone di del Nord-Ovest e dell’Emilia Romagna dove si potranno toccare anche i 18-20°.

Meteo, le previsioni e le tendenza per Natale

Che tempo farà per la vigilia e il giorno di Natale? Le previsioni meteo per sabato 23 dicembre sono all'insegna del bel tempo e sole su buona parte d'Italia. Nuvole solo in Umbria, Toscana, Sardegna e sui settori alpini più settentrionali con nevicate sulle Alpi orientali oltre 1500 metri. Le temperature ancora in aumento da Nord a Sud. Bel tempo e condizioni climatiche stabili e miti anche nel giorno della vigilia e del Natale complice la presenza dell'alta pressione che impedirà l'arrivo di perturbazioni.

Per domenica 24 dicembre alternanza di sole e nuvole su Liguria di levante, toscana, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia. Tempo stabile anche nella giornata di Natale con un aumento della nuvolosità su Liguria e versante tirrenico. Nubi irregolari su Sardegna e Sicilia occidentali. Le temperature saranno ancora miti. Lo zero termico sulle Alpi si assesterà ancora intorno ai 3000-3300 metri.