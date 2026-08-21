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Meteo, weekend più stabile al Centro-nord e molto caldo al Sud

Situazione in miglioramento dopo il transito della perturbazione al Centro-nord. Prosegue il caldo intenso al Sud: la prossima settimana verso i 40 gradi
Previsione21 Agosto 2026 - ore 12:33 - Redatto da Redazione Meteo.it
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L’intensa perturbazione atlantica (la n.5), che ha causato forte maltempo e un tracollo delle temperature in molte zone del Centro-Nord, tenderà ad allontanarsi lasciando spazio a un generale miglioramento. Nel fine settimana, infatti, il tempo diverrà più stabile e soleggiato con scarso rischio di precipitazioni. Il promontorio anticiclonico nord africano rimarrà leggermente ritirato verso sud abbracciando più direttamente le regioni meridionali dove le temperature continueranno a rimanere oltre la media, mentre al Centro-Nord i valori si assesteranno su livelli vicini alla norma. Durante la prossima settimana l’anticiclone si espanderà più decisamente verso il Mediterraneo centrale determinando un ulteriore generale rialzo termico, con un nuovo picco del caldo caratterizzato da temperature oltre i 35 gradi al Centro-Sud, fin verso i 40 gradi e, probabilmente, anche oltre al meridione da metà settimana. Il Nord, invece, resterà più ai margini della massa d’aria calda e verrà lambito da altri impulsi atlantici che favoriranno condizioni di maggiore variabilità e temperature più contenute.

Previsioni meteo per sabato 22 agosto

Tempo in generale miglioramento, con qualche annuvolamento in transito per lo più al Nord-Est e parte del Centro-Sud. Isolate piogge o brevi rovesci possibili in Friuli Venezia Giulia, Veneto orientale, Campania e, nel pomeriggio, anche sull’Appennino centro-meridionale e nel Foggiano. Temperature massime in leggera flessione sul medio Adriatico e al Sud, per lo più in rialzo altrove, con valori dai 26 ai 33 gradi e locali picchi di 34-37 gradi al meridione. Venti in indebolimento.

Previsioni meteo per domenica 23 agosto

Tempo in prevalenza soleggiato in tutto il Paese. Da segnalare solo dei temporanei annuvolamenti al Nord e, nel pomeriggio, a ridosso dei monti. Scarso rischio di precipitazioni, anche se non si possono escludere locali rovesci per lo più sulle Alpi orientali. Temperature senza notevoli variazioni, con valori intorno alla media al Centro-Nord, ancora sopra la media al meridione con picchi di 34-37 gradi. Venti deboli, salvo qualche rinforzo da est nel Canale di Sardegna, da nord-ovest nel basso Adriatico e Canale d’Otranto.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 21 Agosto ore 14:20

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