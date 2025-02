Meteo, weekend più mite e con poche piogge: la tendenza da venerdì 21 febbraio

Gli ultimi aggiornamenti confermano che anche tra venerdì e il weekend le condizioni meteo che resteranno per lo più stabili, anche se le giornate si profilano ancora nuvolose in diversi settori.

È inoltre destinato a cessare l’afflusso di aria fredda che in questi giorni sta mantenendo le temperature su valori inferiori alla norma specialmente al Nord e lungo l’Adriatico: nell’ultima parte della settimana la colonnina di mercurio tornerà a salire fino a portarsi anche al di sopra della media stagionale in alcune zone.

La tendenza meteo per venerdì e il weekend

Venerdì 21 febbraio il tempo sarà soleggiato su buona parte del Paese. Una nuvolosità più insistente interesserà le Isole maggiori, con qualche nuvole anche sul sud della Calabria, lungo le coste delle regioni centrali tirreniche e in Liguria; non si profilano precipitazioni significative. I venti saranno in generale deboli e le temperature aumenteranno in modo sensibile sulle regioni centro-settentrionali, dove potremo registrare valori anche al di sopra della norma. Al Sud e nelle Isole, invece, le temperature non subiranno variazioni di rilievo.

Nella giornata di sabato osserveremo un aumento della nuvolosità in Toscana e sulle regioni di Nord-Ovest, con ancora un po’ di nubi anche in Sicilia. Qualche addensamento atteso sulla Sardegna orientale, a causa dei venti di Scirocco che tenderanno a intensificarsi su tutti i mari di Ponente. Nel corso della giornata sarà possibile qualche debole pioggia o pioviggine tra la Liguria e la Toscana, più probabile sul settore centrale della Liguria.

Secondo lo scenario che al momento si profila come il più probabile, anche domenica 23 febbraio dovrebbe prevalere l’influsso dell’alta pressione, con condizioni meteo destinate quindi a restare in generale stabili. Il tempo sarà per lo più asciutto, a parte la possibilità di qualche debole pioggia al mattino in Liguria, più probabile nell’area di Genova.

I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione.