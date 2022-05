Meteo weekend: piogge e temporali su diverse zone d'Italia. Tutto quello che c'è da sapere sulle previsioni del tempo

Si preannuncia un weekend instabile per il secondo fine settimana di maggio. Tra sabato 7 e domenica 8 maggio, infatti, le previsioni meteo sono all'insegna di pioggia e rovesci in buona parte del paese con le temperature in lieve calo. Vediamo la situazione meteorologica per il prossimo fine settimana.

Meteo Italia weekend con pioggia e temporali: ecco dove

Il secondo weekend di maggio sarà all'insegna del maltempo. L'arrivo di un vortice ciclonico porterà un clima instabile caratterizzato da piogge, rovesci e nuvole in buona parte del paese. Per la giornata di sabato 7 maggio nuvole sparse lungo tutto lo stivale con piogge di carattere anche intenso sulle Alpi, lungo l'alta pianura padana, Friuli Venezia Giulia, Appennino, Lazio, Abruzzo, Molise, buona parte del Sud e isole.

In calo anche le temperature che si assesteranno intorno ai 20°C e in alcune zone anche al di sotto della media del periodo, in particolare al sud e Sicilia. In controtendenza, invece, nelle regioni del nord e in Sardegna ci sarà un leggerissimo aumento delle massime con valori tra i 18°C e 23°C. Venti forti lungo il Tirreno, Calabria e isole. La situazione non migliorerà neppure nella giornata di domenica 8 maggio dove prevarranno nuvole e temporali.

Previsioni domenica 8 maggio con piogge e schiarite

Domenica 8 maggio, infatti, in buona parte del paese si vivrà una situazione meteorologica variabile ed instabile con nuvolosità variabile e possibili schiarite lungo l'Adriatico. Previsti temporali e rovesci, anche di carattere intenso, sin dalle prime ore del mattino nelle regioni del nord, Calabria e Sicilia. La situazione peggiorerà nel pomeriggio anche in Toscana, Lazio, Puglia e Sardegna dove sono attesi rovesci isolati.

Il meteo migliorerà con il calare della notte con una attenuazione delle piogge e le temperature che torneranno ai valori del periodo tra i 17°C e 23°C. Clima instabile anche nei primi giorni della nuova settimana, anche se le condizioni miglioreranno con l'arrivo dell'alta pressione accompagnata da una massa d'aria calda che porterà il bel tempo con sole e temperature che sfioreranno i 30°C.