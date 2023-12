Meteo weekend: oggi maltempo, vento forte e neve in montagna. Le previsioni dal 2 dicembre

La perturbazione in transito sull'Italia continua a influenzare le condizioni meteo in gran parte del Paese: oggi porterà piogge sparse su gran parte del Centro-Nord, con neve sulle montagne e molto vento su tutti i nostri mari.

Domenica, con la perturbazione in allontanamento, il tempo migliorerà sensibilmente e la giornata risulterà nel complesso stabile e asciutta. Dopo il temporaneo rialzo termico di queste ore, nel fine settimana arriveranno correnti più fredde e le temperature caleranno sensibilmente in tutta Italia: tornerà quindi un po’ di freddo tipicamente invernale. Agli inizi della prossima settimana è attesa una nuova perturbazione (la numero 1 di dicembre) che, in base alle proiezioni odierne, al Nord potrebbe portare neve fino a quote molto basse.

Le previsioni per sabato 2 dicembre

Sabato al mattino nubi ovunque e piogge sparse su gran parte del Nord (eccetto Ponente Ligure, Valle d’Aosta e Piemonte Occidentale), regioni centrali e Sardegna, con neve sulle zone alpine oltre 800-1.400 metri.

Nel pomeriggio ampie schiarite al Nord-Ovest e sulle coste centrali adriatiche; piogge, per lo più deboli e isolate, insisteranno su Venezie, Alta Toscana, zone appenniniche e Campania, con nevicate oltre 600-900 metri sulle zone alpine e oltre 1000-1500 metri sull’Appennino.

Temperature massime in crescita sulle pianure del Nord, in calo nel resto d’Italia. Giornata molto ventosa con possibili raffiche burrascose e mare agitato sui mari di ponente.

Le previsioni per domenica 3 dicembre

Domenica prevalenza di tempo soleggiato su Alpi e Sardegna. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia, comunque in generale senza piogge o nevicate. Temperature massime ovunque in diminuzione. Moderati venti di Tramontana sullo Ionio; venti per lo più deboli altrove.