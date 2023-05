Meteo weekend, nuove piogge in vista: la tendenza dal 12 maggio

Dopo un mercoledì segnato da forte maltempo, anche per il resto della settimana si profila uno scenario meteo piuttosto movimentato. Tra giovedì e venerdì l'atmosfera resterà infatti instabile, con piogge e temporali più probabili al Nord e nelle zone interne del Centro, che saranno coinvolte da un nuovo sistema perturbato.

Anche nel weekend le condizioni meteo risentiranno dell'insistenza di una circolazione ciclonica, che manterrà tempo instabile e a tratti perturbato in molte delle nostre regioni: piogge e temporali saranno accompagnati da un rinforzo del vento e temperature per lo più inferiori alla media stagionale.

La tendenza meteo per venerdì e il weekend

Venerdì 12 maggio una perturbazione coinvolgerà il Centro-Nord, determinando un peggioramento delle condizioni meteo con la possibilità di rovesci e temporali. I fenomeni dovrebbero risultare più diffusi tra il tardo mattino e il pomeriggio, in particolare al Nord, sulla Toscana, nelle Marche e lungo l'Appennino centrale. In serata le precipitazioni potranno insistere sulle Venezie e nelle zone di pianura tra Piemonte e Lombardia. Su gran parte del Sud e nelle Isole si profila invece una giornata tranquilla e relativamente soleggiata.

Le temperature minime saranno per lo più in lieve calo; localmente caleranno anche le massime al Nord-Ovest e al Centro, mentre si registreranno degli aumenti sull'Emilia e il Triveneto.

Nel corso del weekend, poi, a ridosso dell'Italia insisterà una circolazione ciclonica che sarà responsabile di condizioni meteo ancora diffusamente instabili e a tratti perturbate.

In particolare, quella di sabato 13 maggio sarà probabilmente una giornata piovosa sulla Sardegna, e dal pomeriggio anche sulle regioni centrali. Condizioni meteo variabili interesseranno la Sicilia, rovesci e temporali a carattere isolato sul Nord del paese.

Secondo i dati più aggiornati, domenica 14 maggio le condizioni meteo dovrebbero risultare più stabili sulle regioni meridionali. Per il Centro-Nord si profila invece una giornata instabile e localmente perturbata, in particolare sul Nord-Est.

Si tratta di un'evoluzione ancora incerta: vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli.

In questo contesto, il clima resterà abbastanza fresco per la stagione, con valori in generale inferiori alla media al Centro-Nord e in Sardegna. Temperature più elevate sono invece attese sull’estremo Sud e la Sicilia, anche per effetto di venti temporaneamente intensi di Scirocco.